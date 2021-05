Amazon Echo Show 8 (2021): ancora più potente, ma allo stesso prezzo

Amazon Echo Show 8 (2021) preordinabile da subito a €129 Echo Show 8 è l'ultimo smart speaker di Amazon e possiede molte funzionalità interessanti, utili nella vita di tutti i giorni. Oltre alle funzioni base di altoparlante intelligente e assistente vocale Google, lo schermo permette di effettuare videochiamate, guardare film in streaming su Prime e Netflix, ascoltare musica su Amazon Music, Apple Music o Spotify , tenere sotto controllo la casa, guardare le proprie foto, gestire appuntamenti, mostrare le previsioni meteo, controllare la propria smart home e molto altro ancora.



Al momento Echo Show 8 non è ancora in vendita, ma è in prevendita. Le consegne inizieranno a partire dal 9 Giugno 2021.Vedi offerta

Gli smart speaker sono altoparlanti che integrano funzionalità intelligenti, tra cui un assistente vocale dotato di Intelligenza Artificiale (AI), capace di interpretare le nostre richieste ed effettuare operazioni al posto nostro, come memorizzare appunti e note, eseguire un comando o effettuare una chiamata.

Il nuovo Echo Show 8, la versione 2021 del precedente Echo Show, offre in più uno schermo che gli permette di aggiungere numerose funzioni e lo rendono un prodotto molto più completo di un semplice smart speaker di vecchia generazione.



Il prezzo è leggermente più alto rispetto ad uno smart speaker tradizionale, ma il bilancio va sicuramente in positivo per l'Echo Show 8, che vince a mani basse in termini di usabilità. In effetti, il rinnovato Echo Show 8 ha tutte le carte in regola per diventare il centro nevralgico della vostra casa digitale.