Amazon accusata di occultare gli incidenti sul lavoro

Amazon è accusata di aver inviato alcuni dei suoi magazzinieri infortunati presso organizzazioni no profit per svolgere “servizi leggeri”, a riportarlo è il Financial Times. In ottemperanza allo schema Amazon Community Together, i lavoratori riceverebbero l’intero stipendio senza i benefici compensativi che coprono di norma solo una parte della loro retribuzione abituale.

Anche se il programma sembra vantaggioso sia per i lavoratori che per le organizzazioni no profit locali, i difensori dei diritti dei lavoratori sostengono che si tratta di un escamotage usato da Amazon per occultare l’effettivo numero di infortuni gravi nei suoi stabilimenti.

Secondo l’accusa, i partecipanti al programma Community Together verrebbero inviati a enti di beneficenza come Salvation Army e Habitat for Humanity per compiere qualunque lavoro l’infortunio consenta loro di fare.

Da quando il programma è stato lanciato nel 2016, i lavoratori collocati in organizzazioni no profit sarebbero stati oltre 10.000. Ma Amazon ha dovuto ridimensionare tali operazioni nel corso della pandemia.

La portavoce di Amazon Lisa Campos ha affermato che il programma sarebbe in realtà volontario e che la società riceva feedback “straordinariamente positivi” dai partecipanti e dalle organizzazioni no profit affiliate.

Tutto un piano per salvare le apparenze?

In effetti, i lavoratori con cui ha parlato il Times hanno dichiarato di essere trattati bene durante i tirocini, e le organizzazioni no profit si sono dette grate per “l’incredibile quantità di lavoro” che tali dipendenti svolgono per loro.

Come sottolinea l’articolo, tuttavia, tutto questo offrirebbe ad Amazon un modo efficiente per ridurre il proprio Lost Time Incident Rate (LTIR), una misurazione OSHA standard che fornisce alle autorità competenti dati concreti sul numero di incidenti gravi avvenuti in una struttura.

Sulla base dei dati dell’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, il tasso di infortuni di Amazon è più del doppio rispetto alla media nazionale del settore dei magazzini. E secondo lo Strategic Organizing Center (SOC), una coalizione di sindacati nordamericani, l’anno scorso ci sono stati 34.001 feriti gravi nelle strutture statunitensi di Amazon. L’aumento rispetto all’anno precedente era di ben il 36%.

Amazon ha pubblicato il proprio rapporto a gennaio, affermando di aver ottenuto rispettivamente un calo del 49% di LTIR negli Stati Uniti e del 43% in tutto il mondo nel 2020. Tuttavia, non ha fatto alcuna menzione sul crescente numero di assegnazioni al programma Community Together.

Eric Frumin del SOC ha detto che il programma “può creare un buon ambiente sociale per le persone”, ma “può essere altamente offensivo perché il lavoro potrebbe contribuire all’esacerbazione dell’infortunio o impedire la guarigione” dei lavoratori (via engadget).