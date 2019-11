Alphabet, controllante di Google, starebbe pensando di acquisire Fitbit

La società capogruppo di Google, Alphabet Inc., a quanto sembra, ha presentato un'offerta formale per l'acquisto di Fitbit, secondo Reuters .

Il fatto che sia stata presentata un'offerta, comunque, non vuol dire che un'acquisizione sia dietro l'angolo. Citando Reuters, "non ci sono certezze che le trattative in atto tra Google e Fitbit si concludano con un accordo".

Visto da quanto ormai aspettiamo l'arrivo di Pixel Watch, non è una sopresa che l'azienda californiana sia interessata anche al mercato dei prodotti tecnologici per il fitness. Tra l'altro Google è presente in questo mercato a livello software grazie al suo WebOS. Va detto che Fitbit ha un suo sistema operativo proprietario per i suoi dispositivi, ma, magari, a seguito di un'acquisizione, le cose potrebbero cambiare.

L'acquisizione si inserirebbe nella stessa strategia che ha spinto Google a rivolgersi ad HTC per un supporto nello sviluppo degli smartphone Pixel, che poi ha portato all'acquizione del team Pixel i HTC per 1,1 miliardi di dollari a inizio 2018 in modo da avere tutto in-house. Insomma, come si può vedere, Google non ha problemi a spendere quando deve acquisire le giuste competenze a livello hardware.

L'indiscrezione di Reuters è la prima voce riguardo a questa possibile mossa di Big G e non si dice nulla sullo stato delle trattative e sulla probabilità di successo delle stesse. In ogni caso, noi seguiremo questa vicenda da vicino per essere pronti a darvi tutte le ultime novità.

Via Yahoo News