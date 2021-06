Alienware: ecco i nuovi notebook gaming 2021 (sottilissimi!)

Quando si parla di portatili gaming non si può tralasciare il marchio Alienware, che ha fatto la storia (e il presente) di questi prodotti. Gli ultimi arrivati sono Alienware X15 e Alienware X17.

Si tratta di due notebook gaming di ultima generazione, da 15 e 17 pollici. Alienware, che è un marchio controllato da Dell, si è concentrata molto sull'innovazione. E per il 2021 porta dei portatili gaming spessi solo 20,9 mm - il che ha quasi dell'incredibile.

Nonostante un design tanto compatto, i nuovi notebook gaming Alienware hanno processori Intel di 11esima generazione (11800H e 11900HK), abbinati GPU Nvidia RTX 30. Il modello da 17 pollici ha 16GB di RAM (prima di eventuali personalizzazioni).

Ma si sa, i portatili gaming tendono a scaldare parecchio. Alienware affronta il problema con la soluzione Cryo-Tech, che sarebbe proprio la chiave di volta che ha permesso di usare un design così compatto e hardware così potente. L'interfaccia termica Client 32, secondo l'azienda, offre un miglioramento del 25% rispetto agli anni passati. Le ventole e il relativo sistema di controllo (si possono controllare le ventole singolarmente), garantiscono anche la minima rumorosità possibile.

Lo chassis di questi portatili è in lega di magnesio, con diversi elementi in alluminio CNC.

Passando allo schermo, abbiamo versioni qHD da 240Hz oppure FHD da 360Hz, sempre con un basso livello di luce blu. Immancabile la tastiera RGB, ma solo i modelli con RTX 3080 avranno anche un touchpad AlienFX personalizzabile.

Come al solito, i nuovi prodotti Alienware per ora sono disponibili solo in USA, e non si sa nulla su un possibile sbarco in Italia. Probabilmente ci sarà qualche importatore indipendente che li farà arrivare anche da noi, ma i prezzi saranno impegnativi: si parte da $1.999 per il 15" nella versione base, che diventano $2.000 per il 17 pollici. I prezzi per le versioni top di gamma invece non sono ancor stati comunicati.