AirPods Pro, non funzionano bene? Colpa di un aggiornamento del firmware

Una delle caratteristiche più impressionanti di AirPods Pro è proprio la loro tecnologia di cancellazione del rumore, che blocca i fastidiosi suoni ambientali, permettendoti di godere la musica in tranquillità.

Tuttavia, questa funzionalità potrebbe essere stata compromessa, dopo che diversi utenti hanno riferito che gli auricolari ANC di Apple erano molto meno efficaci nel bloccare il rumore.

Il motivo? Secondo Rtings, tutto dipende da un recente aggiornamento del firmware che ha ridotto significativamente le prestazioni di isolamento del rumore di AirPods Pro.

Dopo aver testato la riduzione del rumore dei bassi, dei medi e degli alti, Rtings ha trovato "un calo significativo delle prestazioni di isolamento, principalmente nella gamma dei bassi". In base a questi risultati, AirPods Pro "non blocca i rumori del motore degli aerei a bassa quota o degli autobus come hanno fatto fino a questo aggiornamento".

Come verificare l'aggiornamento degli AirPods

Secondo Macworld, Apple ha ritirato l'aggiornamento del firmware 2C54 di dicembre, ma molti utenti lo hanno probabilmente già installato considerato che Apple consiglia sempre di eseguire i vari aggiornamenti del firmware durante la ricarica. In realtà non ci sarebbe stato nessun valido motivo per saltare questo aggiornamento.

Forse vi starete chiedendo perché Apple si sia preoccupata di eliminare questo aggiornamento: ebbene RTings ha scoperto che l'accuratezza dei bassi era migliorata in modo significativo, quindi potrebbe essere che la società stesse tentando di perfezionare ulteriormente le frequenze più basse dei suoi auricolari wireless di alta qualità.

Se avete notato un cambiamento nei vostri AirPods Pro, potete verificare l'aggiornamento con l'aiuto di un iPhone o iPad. Basta collegarli al dispositivo e andare su Impostazioni> Generali> Informazioni su> AirPods Pro.

Una volta lì, potrete controllare il numero di versione: 2C54 è quella incriminata. Se vedrete quel numero, purtroppo avrete l'aggiornamento del firmware che riduce l'efficacia della cancellazione del rumore dei vostri AirPods.

Dovrete aspettare fino a quando Apple non lancerà un nuovo aggiornamento del firmware per correggere il problema, visto che non c'è modo di annullare questo aggiornamento.