Acer Nityro 5 e Swift 3, nuovi modelli con CPU AMD

AMD potrà non essere attualmente leader nel campo dei portatili (al momento tutti i migliori computer portatili e i migliori computer portatili da gaming hanno processori Intel e schede grafiche Nvidia), ma il prossimo portatile da gaming Acer Nitro 5 e il notebook Swift 3 avranno processori AMD.

AMD ha beneficiato di un'impennata delle vendite grazie all'introduzione della linea Ryzen. Naturalmente l'azienda sta preparando con grandissimo impegno l'uscita dei processori Ryzen.

I processori AMD sono sempre rimasti indietro rispetto ai desktop dell'azienda, e sono sempre usciti dopo rispetto a questi ultimi, ma ora potrebbero essere in fase di rialzo.

Questi sono i migliori processori disponibili

Questo è tutto quello che dovete sapere dei processori Ryzen di 3° generazione

Dai un'occhiata alla nostra recensione di Ryzen 7 2700X

Il design del Nitro 5 rimane invariato (Image Credit: Acer)

Introduzioni utili

L'introduzione dei processori Ryzen di 2° generazione nel nuovo portatile da gaming Nitro 5 potrebbe renderlo un dispositivo più forte nel mercato dei portatili da gaming di fascia media, specialmente perchè il Nitro 5 è un ottimo prodotto a prescindere e la sua qualità è ben allineata con quella di una CPU Ryzen, un'ottima alternativa ai processori Intel.

I processori AMD Ryzen introdotti nell'Acer Swift 3 potrebbero dimostrarsi un affare ancora migliore. L'ultima versione di qusto portatile sottile e leggero monta un processore Intel ed è già uno dei nostri prodotti preferiti tra i portatili grazie all'ottimo rapporto qualità-prezzo e alle ottime performance.

Il nuovo Acer Swift 3 monterà un processore Ryzen 7 3700U a 4 core. Potrebbe esserci una scheda video Vega 10 integrata che, stando ai risultati di UserBenchmark surclesserebbe la Intel HD Graphics 620 presente nel modello prefedente di Swift 3. Per Swift 3 ci sarà anche un'opzione d'acquisto con una scheda grafica Radeon 540X, per performance ancora migliori.

I prodotti AMD generalmente sono meno costosi rispetto agli Intel, e sembra che Acer stia alzando la qualità delle caratteristiche. Per esempio il nuovo Swift 3 avrà cornici più sottili intorno al display da 14 pollici rispetto al modello precedente. Lo stesso sarà per il Nitro 5.

Sfortunatamente, Acer non ha ancora divulgato informazioni riguardo la disponibilità e il prezzo di questi prodotti in nessuno degli Stati per cui scrive lo staff di TechRadar.

Questa potrebbe essere una doppia vittoria per Acer e AMD. Acer probabilmente migliorerà il design di Nitro 5 e Swift 3 senza alzare i prezzi, e AMD performerà in dispositivi che sono già molto popolari. I portatili Acer sono al momento al quarto posto nella lista dei Best-seller Amazon.