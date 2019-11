6 Underground, uscito il primo trailer

Prima di dedicare la sua vita al nostro benessere con cinque (!) film dei Transformer, il regista Michael Bay ha prodotto ottimi buoni film d'azione come The Rock, The Island e Bad Boys.

Ora il regista è tornato per fare ciò che gli riesce meglio e si sta preparando per condividere il suo stile registico chiamato 'Bayhem' con gli utenti Netflix. Il primo trailer del suo nuovo film d'azione 6 Underground è finalmente uscito, con l'esilarante Ryan Reynolds come protagonista.

Secondo la trama ufficiale di 6 Underground, un nuovo genere di supereroe verrà introdotto. Sei individui provenienti da varie parti del mondo, ognuno il migliore nel suo campo, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma anche per il loro desiderio unico di cancellare il loro passato per cambiare il futuro. La gang è stata riunita da un leader enigmatico (Ryan Reynolds), la cui missione di vita è assicurarsi che lui e i suoi compagni non vengano mai ricordati, ma le loro azioni si, eccome!

A giudicare dal trailer esplosivo, possiamo supporre che queste azioni includano l'allagamento dell'ultimo piano di un grattacielo, l'utilizzo del magnete più grande del mondo per rubare le armi dei nemici (insieme ai nemici stessi, naturalmente) e in generale generare distruzione in una serie di zone pittoresche sparse per l'Europa.

Insieme a Reynolds in 6 Underground ci saranno Dave Franco (The Disaster Artist), Mélanie Laurent (Bastardi Senza Gloria), Ben Hardy (Bohemian Rhapsody), Corey Hawkins (Straight Outta Compton) e Adria Arjona (Triple Frontier).

6 Underground arriverà su Netflix il 13 dicembre. Nel frattempo, potete guardare il trailer in 4K qua sotto.