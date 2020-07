5G, TIM esclude Huawei dalla gara per i fornitori

Secondo l'Agenzia Giornalistica Italia (AGI), TIM avrebbe deciso che Huawei non deve essere presente tra i potenziali fornitori per la rete 5G in Italia e Brasile.

Come riporta Repubblica , il motivo di questa decisione non sarebbe di tipo politico, ma solo una scelta industriale che va nell’ottica della diversificazione dei partner. I fornitori invitati ufficialmente da TIM per la rete 5G sono: Ericsson, Nokia, Cisco, Mavenir e Affirmed Networks. Come potete vedere, si tratta di aziende europee o americane.

Huawei intanto ha risposto alle accuse fatte in merito alla presunta poca affidabilità delle sue infrastrutture, dichiarando: “Siamo convinti che la sicurezza e lo sviluppo dell’Italia digitale debbano essere supportati da un approccio basato su fatti e non da illazioni infondate”.

“Siamo un’azienda privata, presente in Italia da 16 anni e in Europa da 20 e siamo parte della catena del valore globale. Abbiamo contribuito allo sviluppo del 3G, del 4G e ora del 5G e siamo alla guida di alcuni dei comitati di standardizzazione globali. Sicurezza, trasparenza e rispetto delle regole sono gli elementi fondamentali che ci hanno garantito la fiducia di operatori di telecomunicazioni, imprese e consumatori”.

La decisione di TIM fa seguito al ban della rete 5G di Huawei in Gran Bretagna e questo è senza ombra di dubbio un altro duro colpo per l’azienda cinese, che vede la sua reputazione diminuire.