Hogwarts Legacy è il nuovo gioco open-world realizzato da Avalanche Software e Studio Gobo, dedicato agli affezionati fan del mondo di Harry Potter. Il gioco è veramente enorme e include un sacco di luoghi caratteristici della saga da cui trae ispirazione, come la Foresta Proibita, il Castello di Hogwarts, Hogsmeade e altri ancora, insieme a numerosi enigmi e missioni da completare, per chi vuole a tutti i costi platinare il gioco.

Lo scopo di questa guida completa a Hogwarts Legacy è proprio quello di agevolare i giocatori che hanno intenzione di sviscerare tutto il contenuto disponibile nel gioco, prendendosi la soddisfazione di completare il titolo al 100%.

La nostra recensione Hogwarts Legacy

(Image credit: Warner Bros)

Guida a Hogwarts Legacy: come iniziare

Il gran numero di enigmi e collezionabili può far senza dubbio inizialmente spaesare, motivo per cui abbiamo stilato una lista di 10 cose da portare subito a termine non appena si inizia a giocare ad Hogwarts Legacy, così da introdurre il gioco in maniera più ordinata ed essere pronti all'esplorazione dell'ambiente.

1 - Le gobbiglie Zenobia

Questa missione secondaria, in cui dovrete aiutare Zenobia con le sue gobbiglie, consente da subito di conoscere meglio il mondo di Hogwarts e i vari segreti: si tratta per l'appunto di una missione con cui verrete introdotti al castello magico, è una delle primissime subquest che potrete svolgere nelle fasi iniziali del gioco.

Lanciate Revelio come se non ci fosse un domani

Revelio è uno dei primi incantesimi che sbloccherete su Hogwarts Legacy, utile per rivelare lucchetti, porte, enigmi, forzieri, pagine della guida pratica e altro. Può essere utilizzato tramite la freccetta sinistra e non ha alcun tipo di ricarica o cool down. Potete quindi usarlo senza preoccuparvi di sprecare nulla, in modo da non perdervi tutto quello che offre il gioco.

Lanciatelo continuamente per trovare tesori, oggetti collezionabili o altro. Fuori dal castello, è molto utile anche per individuare i nemici - opportunamente colorati di rosso. Ci sono tre colori, in effetti, con cui Revelio ci aiuta a comprendere l'ambiente circostante.

Nemici: rosso

Tesori: giallo

Ambiente interattivo: blu

Sbloccate l'incantesimo Alohomora

Alohomora è un incantesimo utile per l'apertura di lucchetti, con cui è possibile accedere a diverse aree bloccate, diversamente precluse. La missione principale “Il Guardiano della luna storta”, con cui si impara Alohomora, permette inoltre di sbloccare anche gli altri incantesimi necessari a fare propri i collezionabili che troverete in giro per la mappa, così come di usufruire della scopa per spostarvi in maniera più veloce e agevole.

Fate shopping a Hogsmeade

Vi piacciono gli acquisti? Siete fortunati, perché uno dei consigli è proprio quello di comprare piante e semi, ricette, pozioni e relative lezioni. La cittadina di Hogsmeade, dove sarà possibile acquistare tutto ciò, sarà accessibile già da subito e comprare tutti questi oggetti è necessario per sbloccare ulteriori incantesimi attraverso i professori.

In questo modo velocizzerete molto i vostri progressi, durante la storia sbloccherete anche altre missioni secondarie per imparare ulteriori magie.

Vendete gli oggetti che non servono

Lo spazio disponibile per l'equipaggiamento ha solo 20 slot, il che potrebbe mettervi in difficoltà nelle fasi iniziali del gioco, considerato l'enorme numero di equipaggiamento e oggetti che troverete in giro. Il consiglio è quindi quello di recarsi a Hogsmeade e disfarsi degli elementi che non sono necessari. Basta andare da qualsiasi negoziante e vendere tutto ciò che non vi serve.

Qualora non fosse possibile venderli, si può anche procedere a eliminare direttamente gli oggetti premendo L3.

L'aspetto degli oggetti rimarrà inoltre sbloccato anche se distruggerete l'oggetto stesso, potendolo selezionare in seguito quando volete.

Imparate i simboli

Su Hogwarts Legacy, la conoscenza degli enigmi è alla base per poter aprire i forzieri. Per risolverli in autonomia è necessario sapere il significato dei simboli: ognuno di essi corrisponde a un numero, con una scala crescente da 0 a 9 che parte dal simbolo in basso a sinistra per finire fino a quello in basso a destra. È possibile trovare la descrizione completa su un foglietto riposto nell'aula di Aritmanzia.

Scambiate i punti talento per dotarvi di un set di incantesimi secondario

Durante le avventure e le missioni che affronterete su Hogwarts Legacy, avrete la necessità di cambiare di continuo incantesimo e, se questo non è presente nel set composto da 4 magie che avete attualmente attivo, sarà necessario fermare il gioco e aggiungerlo manualmente.

Fortunatamente, il gioco permette di acquistare un massimo di 4 set, con cui è possibile espandere il numero di incantesimi utilizzabili in gioco. Perfetto se non volete mettere sempre in pausa per aggiungerne di altri, mentre state giocando.

Hogwarts Legacy, i duelli mi hanno fatto sentire un vero imbranato



Potenziate Alohomora trovando le statuette di Demiguise

Se con Alohomora potrete accedere in tutti i luoghi segreti bloccati di Hogwarts, con Alomohora potenziato al livello III potete fare anche di più. Per potenziare l'incantesimo dovrete mettervi alla ricerca delle statuette luminose di Demiguise, le quali al loro interno hanno una luna che dovete prendere.

Le statuette sono distribuite per tutta Hogwarts ed è possibile di solito trovarle nelle aule o negli uffici dei professori, oltre che nei villaggi siti nelle Highlands. Trovarle tutte il prima possibile vi garantirà l'accesso a tutte le aree ancora bloccate.

Sbloccate i forzieri con l'occhio

Tra gli scrigni che troverete in Hogwarts Legacy c'è ne saranno molti con un occhio, che una volta che vi avrà visti, li renderà inaccessibili. Per aggirare questo sistema di protezione, è necessario utilizzare l'incantesimo di disillusione con cui potrete diventare invisibili. In questo modo sarete in grado di avvicinarvi ai forzieri senza essere visti dall'occhio, in modo da poterli aprire. È sempre un buon modo per accumulare più soldi, poiché questi hanno sempre al loro interno 500 monete.

Conoscete Hogwarts per ottenere tutti i collezionabili

Se volete sbloccare tutti i collezionabili è indispensabile imparare a conoscere tutto l'ambiente di Hogwarts. Il castello in se è pieno di tanti strani oggetti e si lascia molto esplorare. Ecco un elenco di quello che c'è da fare per avere accesso a tutti gli enigmi che vi troverete davanti:

Fate uso di Alomohora per sbloccare i lucchetti;

per sbloccare i lucchetti; Liberate le pagine della Guida Pratica usando Incendio sui bracieri di drago vicini e Confringo su quelli lontani, così come Wingardium Leviosa sulle statue che hanno la sfera e Revelio ;

sui bracieri di drago vicini e su quelli lontani, così come sulle statue che hanno la sfera e ; Per sbloccare il contenuto delle cornici nere con le farfalle, usate Lumos . Lo stesso dovrete fare per riportare alla cornice la farfalla perduta, raggiungendo l'immagine dipinta;

. Lo stesso dovrete fare per riportare alla cornice la farfalla perduta, raggiungendo l'immagine dipinta; Per raggiungere tutti i luoghi dovrete anche mischiare degli incantesimi: potete ad esempio salire tramite le casse, facendole levitare.

Attirate con Accio tutti gli oggetti e i collezionabili a cui non riuscite ad arrivare.

(Image credit: Warner Bros)

Hogwarts Legacy: l’ennesima polemica di cui non avevamo bisogno

Hogwarts Legacy: altre cose indispensabili che dovete conoscere

Ecco qualche altro consiglio per muovervi al meglio su Hogwarts Legacy.

Fare soldi rapidamente

Accumulare la giusta somma di denaro, utile ad acquistare le pozioni, le piante e l'equipaggiamento necessario nelle prime fasi di gioco, potrebbe essere un po' difficile. Esistono tuttavia 3 modi per fare abbastanza facilmente dei soldi su Hogwarts Legacy:

Aprite i forzieri con l'occhio , che contengono sempre 500 monete;

, che contengono sempre 500 monete; Sconfiggete i nemici , i quali vi sganceranno sempre delle sacche coi soldi;

, i quali vi sganceranno sempre delle sacche coi soldi; Sbarazzatevi di animali ed equipaggiamento inutilizzato da vendere.

Imparare Avadra Kevadra e le Maledizioni Senza Perdono

Nonostante Avadra Kevadra e le Maledizioni Senza Perdono siano ovviamente qualcosa di iconico del mondo di Harry Potter, questi non fanno parte della storia principale, di conseguenza non è possibile apprenderli nelle prime fasi di gioco.

Le Maledizioni Senza Perdono che troverete su Hogwarts Legacy sono Imperio per controllare i nemici, Crucio per torturarli e Avada Kevadra per ucciderli. Sarete in grado di imparare tutti questi tre nella questline di Sebastian Sallow, uno studente della casa Serpeverde al centro di una delle tre missioni secondarie "grandi": si inizia con “Nell’ombra del tempo”.

Il primo incantesimo che imparerete è Crucio, quando sarete arrivati vicini al livello 16, dopodiché potrete sbloccare Imperio e, finalmente, Avada Kevadra nell'ultima missione. Poiché il gioco consente di poter scegliere se essere dei maghi cattivi o buoni, starà a voi decidere se voler apprendere questi incantesimi o meno. Non sarete a ogni modo puniti a prescindere dalla scelta che farete.

Trovare le Mandragole

Le Mandragole sono molto utili per stordire i nemici, arrecando danni con il loro urlo trapanante. Sono inoltre indispensabili per portare a termine una delle missioni di Garlick, dove ne sarà richiesto l'uso.

In Hogwarts Legacy è possibile procurarsele recandosi da Erbe Essenziali e Funghi Fatali a Hogmaede al costo di 500 monete d'oro ognuna, oppure coltivandole nella Stanza delle Necessità. Il consiglio è acquistarle se vi servono per svolgere la missione, mentre per il resto è più conveniente coltivarle nei vasi acquistando i semi, che potrete trovare sempre nello stesso negozio.

I luoghi dove vendere equipaggiamento e animali

Sempre per far velocemente dei soldi a Hogwarts, è possibile disfarsi di equipaggiamento o animali che non vi servono più. Lo spazio per gli abiti in particolare è inizialmente abbastanza limitato, potrete infatti portarne con voi solo 4, motivo per cui non è possibile tenerli da subito tutti e sarete costretti a venderne qualcuno.

Durante la vostra avventura, avrete l'opportunità di accumulare un sacco di oggetti. Per vendere tutto il non necessario, potete recarvi presso i negozi a Hogsmaede, oppure dai venditori ambulanti che si trovano in zona per la mappa.

Vendendo gli animali potrete da subito ottenere un bel gruzzolo di galeoni d'oro, utile in particolare nelle fasi più avanzate del gioco. Potrete vendere tutte le creature catturate al negozio La Fiera delle Fiere, sempre a Hogsmade, che vi pagherà 120 monete per ognuno.

Come sbloccare la Stanza delle Necessità

La Stanza delle Necessità è indispensabile per preparare pozioni, migliorare il proprio equipaggiamento, coltivare piante, come per l'appunto le mandragole e curare gli animali. L'accesso a questo spazio è tuttavia precluso nelle fasi inziali e, per sbloccarlo, dovrete svolgere la missione che prende lo stesso nome della stanza, durante lo svolgimento della storia principale.

Una volta ottenuto l'accesso, sarete in grado di trovare la Stanza delle Necessità nella sezione "Stanze segrete" della mappa di Hogwarts.

Come scegliersi la casa in Hogwarts Legacy

Naturalmente, non appena approdati ad Hogwarts, la scena che vi si prospetterà davanti sarà indossare il classico Cappello Parlante per lo Smistamento e l'assegnazione a una delle quattro Case. La vostra sorte dipenderà da due domande, se quindi avete preferenze particolari, ecco cosa bisogna rispondere.

La prima domanda vi fornirà due opzioni che non faranno alcuna differenza. A essere determinante è in realtà la seconda domanda, dove vi verrà chiesto “Hmm. Mi chiedo. Hmm. Rilevo qualcosa in te. Un certo senso di.. hmm… che cos’è?”. In questo caso avrete a disposizione 4 risposte: