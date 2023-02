Come vedere Inter-Porto in streaming (anche gratis)

Nella giornata di mercoledì 22 febbraio, alle ore 21:00, l'Inter affronterà il Porto, una formazione che ha concluso il proprio girone con 12 punti e si trova in seconda posizione nel campionato portoghese.



La medesima posizione nel campionato è ricoperta dai neroazzurri che, tuttavia, hanno avuto una prestazione altalenante nel corso della stagione.

Inter-Porto streaming, dove vederla

A differenza di altre partite della Uefa Champions League, Inter-Porto non verrà trasmessa in chiaro in diretta su Canale 5 e in streaming su MediaSet Infinity. L'incontro verrà infatti trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video (Si apre in una nuova scheda) e Sky Sport.

Inter-Porto streaming: come vederla dall'estero e su canali esteri dall'Italia

La localizzazione geografica porta spesso disagi. Potreste trovarvi in un Paese in cui Sky e Amazon Prime non trasmettono Inter-Porto in streaming oppure, trovandovi in Italia, non avere accesso al vostro servizio streaming preferito. Avreste quindi pagato dei servizi e non potrete sfruttarli al pieno delle proprie potenzialità.

L'utilizzo di una VPN consente di aggirare queste restrizioni indipendentemente da dove vi troviate.

Esistono tantissime VPN tra cui scegliere, ma noi riteniamo che la più affidabile, sicura e semplice da usare sia NordVPN. È compatibile con numerosi dispositivi, come Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox, iOS e Android.

Dovete tuttavia tener presente che il tentativo di aggirare le restrizioni geografiche utilizzando una VPN è espressamente vietato nei termini e nelle condizioni d'uso di molte piattaforme streaming. La scelta di utilizzare una VPN è quindi a vostro rischio e pericolo.

L'uso di una VPN consente inoltre di usufruire di servizi altrimenti non disponibili nel nostro Paese.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.