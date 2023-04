Come fare uno screenshot su Android

Ecco tutti i metodi per fare uno screenshot su qualsiasi smartphone o tablet Android

Se avete acquistato di recente uno smartphone Android, magari passando da iPhone, potreste star domandandovi come effettuare uno screenshot, ovvero una cattura dello schermo.

Per quanto si possa pensare che esista un metodo universale per fare uno screenshot, in realtà esistono tantissimi modi diversi in base al dispositivo Android che avete tra le mani. In questa semplice guida vi spiegheremo i passaggi che funzioneranno per qualsiasi smartphone e tablet.

Se invece avete bisogno di informazioni su come uno screenshot con iPhone, vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.

I PASSAGGI PER FARE UNO SCREENSHOT SU ANDROID

Tenere premuto il pulsante di accensione/home e quello del volume giù OPPURE Usare Google Assistant

Come fare uno screenshot su qualsiasi smartphone Android

1. Tenere premuto il pulsante di accensione e premere volume giù (Image: © Future) Questo metodo funziona per tutti gli smartphone e tablet Android, a prescindere dalla versione che avete installato. Quando vi ritrovate dinanzi a una schermata che desiderate catturare e salvare nella galleria, semplicemente premete il pulsante di accensione (solitamente situato a lato del dispositivo) e il pulsante per abbassare il volume nello stesso momento. Durante l’operazione prestate attenzione a pigiarli contemporaneamente, dato che altrimenti rischierete di spegnere lo schermo o abbassare veramente il volume. Se siete in possesso in uno smartphone Android più datato potreste dover premere il pulsante home situato nella parte anteriore del dispositivo anziché quello di accensione. Se questo è il vostro caso, premete quel pulsante insieme a quello per abbassare il volume per fare lo screenshot.

2. Trovare lo screenshot Se avete seguito correttamente la procedura il vostro smartphone vi fornirà un’indicazione visiva dell’esecuzione della cattura; in base al vostro modello e sistema operativo potrebbe apparire una piccola immagine di ciò che avete screenshottato oppure vedrete i bordi dello schermo illuminarsi. Nel caso in cui non vediate nulla, forse non avete seguito correttamente la procedura, quindi controllate la galleria per vedere se si è salvato o meno. Dovreste infatti trovarlo tra le foto, esattamente come quelle scattato con la fotocamera posteriore.

Come usare Google Assistant per fare gli screenshot

1. Attivate Google Assistant (Image: © Shutterstock.com) Una delle tante funzioni utili di Google Assistant è la possibilità di fare screenshot. Vi basterà semplicemente attivare Google Assistant tenendo premuto il pulsante home oppure dire “Hey Google” (o qualsiasi altra frase abbiate assegnato all’assistente vocale).

2. Fate lo screenshot Una volta attivato Google Assistant dovrete solo dire “Fai uno screenshot” e il vostro smartphone catturerà qualsiasi cosa sia presente nello schermo in quel momento. Saprete che l’operazione è andata a buon fine se una notifica apparirà, dandovi l’opzione di condividere, modificare o cancellare la cattura eseguita.

