Come fare screenshot con iPhone? Sempre più spesso si ha la necessità di condividere con amici, familiari e colleghi la schermata del vostro iPhone. Anzi, sarebbe più corretto dire che ormai ci si trova nella situazione di dover fare uno screenshot con iPhone almeno una volta al giorno.

In questa breve guida vi spiegheremo con esattezza come fare screenshot con iPhone, in base al modello che possedete e alla versione di iOS installata. In questo modo potrete catturare un'istantanea dello schermo del vostro iPhone facilmente, in qualsiasi momento.

Si tratta di un'operazione molto semplice e rapida, che si può portare a termine in tre modi diversi. Continuate a leggere per scoprire come fare screenshot con iPhone.

Come fare screenshot con iPhone X e successivi

Screenshot iOS 14 Con iOS 14 è arrivata la funzione Back Tap, o Tocco posteriore. È molto comoda perchè permette di rendere la superficie del retro dell'iPhone sensibile al tocco, anche con la cover, e possiamo associarla con l'azione che preferiamo, tra cui la cattura di uno screenshot. Potete attivare la funzione andando su Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Tocco posteriore, e selezionare l'azione che compirà iPhone con un doppio o triplo tocco. Nel vostro caso basterà selezionare la voce Istantanea schermo, e il gioco è fatto.

Come fare screenshot su iPhone senza tasto home? Il nuovo formato (quasi) a tutto schermo adottato per iPhone X e modelli successivi ha cambiato la modalità per fare screenshot con iPhone.

Questo è il metodo che dovete seguire per fare screenshot su iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR e iPhone X.

Fare screenshot su questi iPhone è semplicissimo e immediato: vi basterà premere contemporaneamente il tasto di accensione/sblocco e il tasto per alzare il volume, posizionati alla stessa altezza sui due lati opposti dell'iPhone.

Così facendo catturerete un'istantanea dello schermo del vostro iPhone, e apparirà una piccola anteprima nell'angolo in basso del display. Lo screenshot verrà automaticamente salvato nell'app Foto.

Se cliccherete sull'anteprima prima che scompaia, potrete modificare lo screenshot, tagliarlo, eliminarlo, inviarlo ai vostri contatti o sulle piattaforma social o salvarlo in un'altra cartella di destinazione.

Come fare screenshot con iPhone 8 e precedenti

Se utilizzate un iPhone più datato o iPhone SE (2020), dovrete affidarvi a un metodo diverso.

In questo caso per fare uno screenshot con iPhone dovrete premere contemporaneamente il tasto laterale di accensione e il tasto Home.

Come per i modelli più nuovi, potrete modificare, inviare e condividere lo screenshot cliccando sull'anteprima che appare nell'angolo in basso dello schermo.