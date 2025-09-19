Vale la pena pagare di più per un Dyson? Ecco la nostra risposta

Se fermassi le persone per strada e chiedessi loro quale marca produce i migliori aspirapolvere, dopo molti sguardi strani, scommetto che Dyson otterrebbe il maggior numero di voti. Scommetto anche che la maggior parte delle persone segnalerebbe il prezzo. Dyson ha una reputazione consolidata per la produzione di aspirapolvere eccellenti che sono incredibilmente costosi da acquistare. I migliori aspirapolvere Dyson di oggi vantano specifiche impressionanti e caratteristiche che non troverai da nessun'altra parte. In Italia, i prezzi variano notevolmente: il Dyson V8 parte da 249-279 euro, il V15 Detect da circa 549 euro, mentre il Gen5 Detect raggiunge i 649-699 euro a seconda della disponibilità e delle offerte in corso. Ma giustificano davvero questi prezzi elevati?

1. Sono progettati meticolosamente

Ho avuto a che fare con molti marchi di aspirapolvere e Dyson mi colpisce costantemente per come progetta e realizza i suoi prodotti. Ho visitato i laboratori di sviluppo Dyson nel Regno Unito dove vengono progettati gli aspirapolvere, ho visto i test che vengono eseguiti sui modelli prototipo e ho sentito vari ingegneri parlare con passione delle complessità di come funzionano gli aspirapolvere e delle nuove caratteristiche che hanno sviluppato. È chiaro che c'è molta passione, impegno e competenza. Il marchio è anche relativamente lento e meticoloso con i suoi nuovi lanci (non abbiamo avuto un nuovo modello di punta dal 2022), e sembra che ci sia una vera riflessione dietro ogni prodotto prima che arrivi sul mercato. Parte di ciò potrebbe essere solo un ottimo PR, e ovviamente un programma di rilascio lento non significa necessariamente un prodotto eccezionale, ma in generale mi sento sempre in buone mani quando ho a che fare con Dyson.

2. Dyson è ancora all'avanguardia nell'innovazione

C'è molta imitazione in corso nel mondo degli aspirapolvere, ma Dyson ha ancora alcune caratteristiche che nessuno è riuscito a replicare. Il miglior esempio qui è il laser integrato nelle sue spazzole Fluffy. La testina di pulizia emette un raggio di luce con angolazione precisa per creare grandi ombre anche sui granelli di polvere più piccoli sui pavimenti duri, evidenziando quanto ti stai perdendo durante le tue sessioni di pulizia. È un caso raro di qualcosa che suona incredibilmente figo e allo stesso tempo è genuinamente utile. Molti marchi hanno montato fari sui loro aspirapolvere, ma sono davvero molto diversi dai laser di Dyson nella pratica. Quelle luci LED illuminano semplicemente gli angoli bui del tappeto, il che può essere abbastanza utile, ma è improbabile che ti aiutino a individuare qualcosa di più piccolo di un corn flake.

Un'altra grande innovazione è il contatore della dimensione delle particelle che appare nel V15 Detect (disponibile in Italia a partire da 549 euro) e Gen5 Detect (649-699 euro secondo le offerte disponibili), dove puoi vedere esattamente cosa viene aspirato mentre procedi con la pulizia. Molti marchi offrono la regolazione automatica dell'aspirazione, ma Dyson è l'unico a mostrarti esattamente cosa sta succedendo dietro le quinte, in un grafico a barre colorato e ben presentato. Se questa funzione sia strettamente necessaria è un'altra questione, ma il prezzo premium si riflette anche in queste innovazioni tecnologiche.

3. Rimangono i migliori per la manovrabilità...

Secondo me, Dyson rimane il marchio da battere quando si tratta di pura manovrabilità. I suoi aspirapolvere a scopa hanno una mobilità simile a quella di una libellula, con teste che possono ruotare dolcemente in qualsiasi direzione, per entrare negli angoli più stretti e scomodi. Possono anche sdraiarsi completamente a terra. Peccato che gli aspirapolvere a scopa di Dyson non siano sempre i più leggeri, ma ci arriverò tra un secondo.

Mentre la tecnologia MultiFLEX / Flexology di Shark - dove l'asta può essere rilasciata e piegarsi in avanti a 90 gradi per pulire sotto i mobili - sembra popolare, trovo che renda tutto un po' troppo traballante. Preferirei la configurazione di Dyson rispetto a quella di Shark ogni giorno (ho una guida separata dedicata ai miei pensieri sui aspirapolvere Shark vs Dyson, se sei interessato a come questi marchi si confrontano in particolare).

4... ma non sono i più comodi da usare

A volte, penso che Dyson abbia dato la priorità alle funzionalità all'avanguardia e alla tecnologia avanzata a scapito del comfort e dell'usabilità. Sembrano diventare sempre più pesanti - il marchio ha ridisegnato il motore e migliorato la batteria per il nuovo Gen5 (649-699 euro in Italia), e mentre l'aspirazione e l'autonomia sono eccellenti, il compromesso è che l'unità portatile è notevolmente molto pesante per un aspirapolvere a scopa. Tanto che potrebbe essere decisivo per alcune persone. I modelli Dyson V11 e più recenti sono disposti con l'asta, il motore e il contenitore della polvere in linea retta, per la massima efficienza di aspirazione. Il lato negativo è che il filtro e l'alloggiamento del motore si proiettano sopra l'impugnatura e possono premere in modo scomodo sulla mano e sul braccio durante la pulizia. A favore di linee più pulite, anche l'impugnatura non ha una forma ergonomica.

Tuttavia, quello che mi infastidisce di più degli aspirapolvere Dyson è che molti di loro hanno ancora il funzionamento a grilletto senza blocco per il funzionamento continuo. Il marchio ha risolto il problema con i modelli più recenti (sia il Gen5 Detect che il V12 Detect Slim si accendono e spengono con un pulsante a pressione singola), ma ci sono ancora molte opzioni più vecchie nella gamma attuale che richiedono di tenere premuto in modo scomodo un grilletto per tutto il tempo in cui si pulisce. Considerando che il V8 (249-279 euro) ha ancora questo sistema, mentre modelli più costosi come il Gen5 (649-699 euro) lo hanno superato, vale la pena considerare questo aspetto nella scelta.

5. Il potere di pulizia è tutto sommato simile

Anche se gli aspirapolvere Dyson potrebbero essere tecnicamente più efficienti e offrire una maggiore aspirazione, nei test troviamo che molti aspirapolvere offrono un livello simile di potenza di pulizia nella pratica. Quindi, quando lo porti a casa, potresti scoprire che i tuoi pavimenti sembrano altrettanto puliti dopo aver usato un costoso Dyson (549-699 euro per i modelli di punta) come sarebbero stati con alternative più economiche. A meno che tu non abbia a che fare con grandi volumi di sporco o tappeti a pelo alto, per esempio, probabilmente non avrai bisogno del meglio del meglio quando si tratta di aspirazione. La differenza di prezzo tra il V8 (249-279 euro) e il Gen5 (649-699 euro) non sempre si traduce in una differenza proporzionale nelle prestazioni di pulizia quotidiana.

6. Non dureranno necessariamente più a lungo

È forse logico presumere che costi di più = dura di più. In una certa misura questo è vero - e sicuramente se stai pensando di tuffarti nella fascia economica del mercato. Gli aspirapolvere economici che avevo acquistato prima di iniziare questo lavoro riuscivano a malapena a sollevare la polvere sciolta da un pavimento duro dopo un anno di utilizzo, e uno aveva un coperchio del filtro che non poteva essere fisicamente rimosso. Tuttavia, come commento più ampio che non è specifico per gli aspirapolvere Dyson: più tecnologia e margini di errore più ristretti tendono anche a introdurre più potenziali punti di guasto. Vale anche la pena segnalare che gli aspirapolvere a scopa senza filo moderni non sono costruiti per durare quanto un tradizionale aspirapolvere verticale con filo. L'ingombrante aspirapolvere verticale a sacchi e con filo che mia madre ha ereditato da mia nonna funziona ancora bene dopo oltre due decenni di utilizzo - più a lungo di qualsiasi aspirapolvere senza filo di cui abbia mai sentito parlare, indipendentemente dal marchio o dal prezzo. Quindi, anche se investi 649-699 euro per un Gen5 Detect, non aspettarti necessariamente che duri decenni.