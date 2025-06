Garmin Index Sleep Monitor, il nuovo indossabile senza schermo punta tutto sul sonno

Garmin si prepara a lanciare un dispositivo del tutto inedito, non pensato per il polso, ma per l’analisi del sonno. Si chiama Garmin Index Sleep Monitor e, secondo le prime indiscrezioni, sarà una fascia da braccio priva di schermo, in stile Whoop, ma con un focus molto più ristretto.

A differenza della Whoop Band, che monitora anche l’attività fisica, questa fascia sarà dedicata esclusivamente al sonno, con funzioni come analisi dei cicli, frequenza cardiaca, Body Battery, sveglia intelligente e monitoraggio della salute femminile. Non ci sarà il conteggio dei passi, né altre metriche tipiche dei fitness tracker classici.

L’idea è quella di affiancare questa fascia a uno smartwatch Garmin, trasformandola in un modulo dedicato al sonno di precisione, e non in un dispositivo all-in-one. Sarà da indossare sulla parte superiore del braccio per rilevamenti più accurati tramite LED ottici.

Il lancio è atteso nei prossimi mesi, con un prezzo stimato di circa 170 euro, e potrebbe presto entrare nella nostra selezione dei migliori dispositivi per monitorare il sonno nel 2025.

Un dispositivo utile, ma il prezzo è un’incognita

Per ora siamo nel campo delle indiscrezioni, ma gli indizi si stanno accumulando: Garmin potrebbe presto presentare ufficialmente l’Index Sleep Monitor.

Se tutte le informazioni trapelate finora si rivelassero corrette, ci troveremmo davanti a una fascia pensata unicamente per il sonno, che richiederebbe un orologio Garmin per ottenere un quadro completo della salute e dell’attività fisica.

In quest’ottica, un prezzo attorno ai 170 euro circa potrebbe risultare elevato per un dispositivo che, da solo, non copre tutte le funzionalità di un classico fitness tracker.

Per adesso, però, è meglio restare cauti: finché Garmin non si esprimerà ufficialmente, tutte queste specifiche restano solo supposizioni.