Apple rimuove quattro quadranti da watchOS 11, scoppia la protesta degli utenti

Questa settimana Apple ha rilasciato al pubblico il software watchOS 11 e l'assenza a sorpresa di diverse vecchie watch faces ha fatto insorgere gli appassionati per la loro rimozione.

Gli utenti hanno notato la mossa all'inizio della settimana, dopo che watchOS 11 è stato lanciato lunedì per tutti i migliori modelli di Apple Watch. Un poster su Reddit ha notato che le icone Cronografo ed Explorer sono state rimosse, e i commentatori hanno subito fatto notare che anche i numeri sono stati rimossi, insieme all'icona Siri.

"Sono molto deluso dal fatto che siano state rimosse le icone Explorer e Chronograph", ha commentato l'utente. "Erano le mie due preferite e molto più funzionali della maggior parte delle nuove icone introdotte negli ultimi due anni".

watchOS 11 arriva con una serie di nuove funzioni per la salute e il fitness, ma c'è stata anche l'attesa spolverata di nuove Watch Face. Apple ha aggiornato il quadrante Photos, che ora presenta raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per offrire i migliori risultati possibili. C'è anche una nuova faccia Flux che sfrutta il nuovo display a 1Hz dell'Apple Watch Series 10 e una nuova faccia Reflections per completare la finitura della nuova versione in titanio.

Queste novità non sembrano però interessare gli appassionati, che sono più preoccupati di riavere alcuni dei loro vecchi preferiti. Infatti, gli utenti del subreddit Apple Watch stanno inviando feedback ad Apple.com, chiedendo il ritorno delle faccine rimosse.

watchOS 11 sferra un colpo crudele

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Non sembra esserci alcuna ragione tecnica o funzionale che giustifichi la rimozione di queste watch faces. È quindi probabile che Apple abbia fatto questo cambiamento per rinfrescare e migliorare l'estetica generale e il linguaggio di design di watchOS, che è certamente più artistico e astratto rispetto al passato.

La rimozione del quadrante del cronografo sembra aver irritato particolarmente alcuni utenti, dato che era uno dei quadranti originali che hanno debuttato quando l'Apple Watch è stato lanciato nel 2014.

Un altro post nello stesso subreddit, che definisce inaccettabile la rimozione delle facce dell'orologio, ha raccolto molto consenso questa settimana, con un utente che ha definito la mossa "totalmente anti-consumatore in ogni modo".

La soluzione più ovvia, anch'essa proposta dagli utenti di Reddit, sarebbe l'implementazione di watch faces scaricabili su Apple Watch. Fino ad allora, sembra che gli amanti del cronografo, dell'Explorer e del vecchio quadrante con i numeri siano sfortunati su watchOS 11.