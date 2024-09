Microsoft rivoluziona il desktop da remoto: nuova app per macOS, iOS e Android

Microsoft ha lanciato un'applicazione per macOS, iOS, dispositivi Android, browser web e PC Windows. L'app consentirà agli utenti di eseguire Windows e le app di Windows come piattaforma per lo streaming di una copia di Windows da diverse fonti.

Con una schermata iniziale personalizzabile, il supporto di più monitor e il reindirizzamento USB, l'app consentirà ai clienti di utilizzare dispositivi locali come stampanti, webcam e dispositivi di archiviazione come se fossero collegati direttamente a un PC cloud,

"Questa applicazione unificata funge da gateway sicuro per connettersi a Windows attraverso Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services, Microsoft Dev Box e altro ancora", afferma Hilary Braun, Senior Product Manager di Windows 365 di Microsoft.

Tutto in un unico posto

Secondo Microsoft, l'applicazione non si limita a consolidare più servizi, ma offre una migliore gestione dei dispositivi per gli amministratori IT, un cambio di account più semplice e include il supporto per il Relayed RDP Shortpath di Microsoft e per Windows 365 per i lavoratori frontline.

Fornendo un gateway per connettersi a Windows attraverso diversi servizi, l'app mira a migliorare l'esperienza dell'utente fornendo un'unica interfaccia semplificata.

Non tutti sono entusiasti della nuova app, la maggior parte dei quali cita il nome confuso. In primo luogo, le persone sono frustrate dal fatto che la ricerca di soluzioni o di assistenza per le app di Windows sarà molto più complicata con così tanti servizi con un nome simile. Questo arriva pochi giorni dopo l'annuncio che l'app di Windows 11 riceverà alcuni importanti aggiornamenti, che sperano di consentire alle app di utilizzare meno memoria e di consentire un caricamento più veloce del 50%. L'azienda spera che gli aggiornamenti migliorino le prestazioni di una serie di app e migliorino l'esperienza dell'utente in generale.

