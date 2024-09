Soundcore lancia le cuffie Space One Pro: design pieghevole e cancellazione del rumore di nuova generazione

Soundcore ha lanciato le sue Space One Pro, le cuffie con cancellazione del rumore più avanzate di sempre, caratterizzate da un esclusivo design pieghevole che riduce le dimensioni delle cuffie del cinquanta percento.

Basandosi sull'aspetto iconico della serie Space, le nuove Space One Pro elevano il perfetto equilibrio tra suono e comfort a un livello completamente nuovo. Utilizzano un avanzato sistema di cancellazione del rumore a quattro stadi, un esclusivo design pieghevole e una serie di nuove funzionalità progettate per adattarsi perfettamente allo stile di vita dell'utente.

Design ingegnosamente pieghevole

Con Space One Pro, soundcore presenta la sua nuova struttura FlexiCurve™ che consente di piegare rapidamente le cuffie in una forma compatta a "ciambella", riducendone le dimensioni del cinquanta percento. Ciò è possibile grazie a un nuovo design dell'archetto composto da cinque segmenti che mantengono un angolo di piegatura di 5-8 gradi e una base di rotazione dell’auricolare con una separazione a tre giunti. Questo innovativo design meccanico consente all'archetto e agli auricolari on-ear di ruotare insieme senza problemi, rendendolo più compatto e facile da riporre e la cuffia perfetta per viaggiatori e pendolari.

Cancellazione del rumore di nuova generazione

Space One Pro è dotato di un sistema di cancellazione del rumore a quattro stadi, che lo rende il soundcore più avanzato di sempre:

Rilevamento e cancellazione del rumore in tempo reale: sei microfoni, tra cui quattro microfoni feedforward, rilevano e cancellano il rumore in tempo reale, offrendo un'esperienza di ascolto coinvolgente e priva di distrazioni.

Design della camera espansa: migliora l'assorbimento e l'ammortizzazione del rumore per una riduzione del rumore superiore.

Algoritmo ANC 3.0 adattivo: si adatta alle condizioni di utilizzo e ai movimenti dell'utente tre volte al secondo per ottimizzare la cancellazione del rumore.

Driver ad alta sensibilità: dotati di tripli materiali compositi sul diaframma per migliorare ulteriormente le capacità di elaborazione del rumore.

Qualità del suono superiore

Space One Pro offre un audio chiaro e bilanciato con driver avanzati da 40 mm realizzati in polietere etere chetone (PEEK) e diaframmi in poliuretano. Questi materiali aiutano a garantire un suono di alta qualità con una distorsione minima. Inoltre, la tecnologia HearID 2.0 tramite l'app soundcore consente agli utenti di personalizzare le impostazioni audio con equalizzatori preimpostati e personalizzabili, adattando l'audio alle preferenze individuali.

Chiamate nitide e funzione di chat intelligente

Con Space One Pro, ogni interazione è senza sforzo. Le cuffie sono dotate di quattro microfoni e algoritmi AI per garantire chiamate cristalline, captando un suono più concreto e riducendo il rumore ambientale. Questa configurazione assicura che le voci degli utenti vengano trasmesse chiaramente in qualsiasi ambiente. Dotate di due microfoni su ogni auricolare on-ear, le cuffie sopprimono in modo intelligente il rumore di fondo, garantendo una captazione vocale superiore.

Space One Pro è dotato anche di una funzione “smart chat”, che consente agli utenti di mettere in pausa la musica per conversazioni rapide di persona. Quando inizia una chat, le cuffie abbassano automaticamente il volume della musica e lasciano entrare il suono ambientale. Una volta terminata la conversazione, la musica riprende a suonare.

Ricarica rapida USB-C con durata della batteria ultra lunga

La batteria delle Space One Pro dura fino a 40 ore con ANC attivato e 60 ore con ANC disattivato, sufficienti per una settimana di chiamate di lavoro o per ascoltare musica e podcast. Supporta anche la ricarica rapida USB-C, offrendo otto ore di riproduzione extra con una carica di soli 5 minuti.

Custodia da viaggio opzionale

Progettata per apparire elegante e proteggere le tue cuffie da graffi e danni accidentali, la custodia da viaggio su misura per Space One Pro vanta uno speciale design con fibbia e materiale in pelle PU rigida e resistente all'acqua sia all'interno che all'esterno, rendendola una sinfonia di stile e funzionalità. Abbastanza compatta da stare dentro zaini, bagagli a mano e valigie, la custodia da viaggio presenta una fibbia grigio chiaro e un esterno grigio scuro, che completa sia la versione nera che quella color crema di Space One Pro.

La custodia da viaggio è disponibile per l'acquisto separatamente; tuttavia, per un periodo limitato fino al 26 settembre, i clienti riceveranno la custodia per il trasporto in omaggio con l'acquisto di un nuovo Space One Pro.