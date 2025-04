Il celebre speedrunner Ikaboze è riuscito a completare The Legend of Zelda: Breath of the Wild sulla nuova Nintendo Switch 2 in appena sette minuti, battendo Ganon e arrivando ai titoli di coda durante l’evento Nintendo Switch 2 Experience: Tokyo.

Come riportato da Nintendo Insider, il record è stato stabilito all’interno della demo di 20 minuti disponibile all’evento. Ikaboze ha sfruttato un file di salvataggio automatico situato all’esterno del Castello di Hyrule e ha rimosso il proprio equipaggiamento prima di affrontare il boss finale.

L’impresa, compiuta con il nuovo controller della Switch 2, ha attirato l’attenzione del pubblico e dello staff presente, che ha filmato e applaudito il momento. “Mi ha sorpreso quante persone si fossero radunate,” ha detto Ikaboze (tradotto da VGC). “Anche i membri dello staff stavano filmando con i loro smartphone. È stata la prima volta che qualcuno ha completato la demo di Breath of the Wild, e mi hanno fatto le congratulazioni.”

Nintendo ha confermato che le edizioni Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom saranno disponibili al lancio della nuova console, previste come titoli day one. Entrambi i giochi conterranno l’esperienza completa, con miglioramenti tecnici integrati direttamente nella cartuccia.

Tuttavia, Breath of the Wild non includerà il suo Expansion Pass, che sarà venduto separatamente anche su Switch 2. Inoltre, è emerso che le versioni Switch 2 dei due giochi non supporteranno i salvataggi in cloud tramite Switch Online, una scelta che potrebbe causare qualche disagio a chi sperava di trasferire facilmente i progressi.