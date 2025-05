The Elder Scrolls VI: niente Unreal Engine 5, Bethesda spiega la scelta di restare fedele al suo motore

Nonostante l’entusiasmo del pubblico per l’Unreal Engine 5, il prossimo The Elder Scrolls VI non sfrutterà il celebre motore grafico sviluppato da Epic Games. A confermare la decisione è stato Bruce Nesmith, veterano di Bethesda e figura chiave dietro a titoli come Oblivion e Skyrim, in una recente intervista concessa a VideoGamer.

Secondo Nesmith, non si tratta di un problema di qualità o fiducia nei confronti del motore: il vero ostacolo sarebbe l’enorme complessità legata alla migrazione tecnologica. Adottare un engine esterno significherebbe rivoluzionare l’intero assetto produttivo dello studio, con impatti considerevoli su tempi, risorse e pipeline.

“Non è colpa di Unreal se certi giochi vengono male. L’engine non fa la qualità: quella dipende dal team e dalla visione”, ha spiegato Nesmith, rispondendo a chi vede nell’Unreal Engine 5 la soluzione a tutti i problemi.

Una posizione netta, che però non cancella i limiti evidenti del Creation Engine, anche nella versione migliorata vista in Starfield. Animazioni datate, bug persistenti e una tecnologia che fatica a stare al passo con l’ambizione della serie sono elementi che continuano a far discutere. Lo stesso Nate Purkeypile, ex sviluppatore di Bethesda, ha dichiarato che un cambio di rotta verso Unreal sarebbe stato auspicabile, anche solo per interrompere il ciclo dei soliti problemi tecnici.

Mentre Oblivion Remastered ha mostrato al pubblico cosa può fare l’Unreal Engine 5 in mani capaci, Bethesda continua a puntare su una tecnologia proprietaria che conosce bene, ma che molti fan sperano venga davvero reinventata.

The Elder Scrolls VI è ancora lontano, ma il dibattito sul motore resta aperto: il tempo dirà se questa scelta si rivelerà lungimirante o un freno per un gioco dal potenziale enorme.