Switch 2 sarà retrocompatibile, ma oltre 100 giochi presentano problemi all’avvio

Nintendo ha aggiornato la propria pagina ufficiale dedicata alla compatibilità software della nuova console, evidenziando una lunga lista di giochi per Switch che potrebbero causare problemi su Nintendo Switch 2 al momento del lancio.

Nel dettaglio, l’azienda ha pubblicato tre documenti PDF che suddividono i titoli in base ai problemi riscontrati:

- 115 giochi con problemi di avvio su Switch 2, che potrebbero non partire affatto o bloccarsi immediatamente.

- 46 giochi che si avviano ma con problemi di compatibilità, come glitch grafici, crash o malfunzionamenti nei controlli.

- 49 giochi con problemi noti che saranno risolti al lancio o poco dopo, secondo quanto dichiarato da Nintendo stessa.

Accanto a questi, c’è anche un gruppo di software che non sarà proprio utilizzabile su Switch 2. Tra questi spicca Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit, che evidentemente richiede hardware non supportato dalla nuova console. Sono inoltre inutilizzabili al lancio alcune app video come Crunchyroll, Niconico, Abema e Hulu, oltre all’app di fumetti InkyPen.

Un ulteriore dettaglio riguarda i giochi che funzionano solo con i Joy-Con originali della Switch, e non con i nuovi controller della Switch 2. Nintendo non ha chiarito se sarà possibile collegare i vecchi Joy-Con alla nuova console, ma i giochi in questione sembrano dipendere da sensori o caratteristiche non più disponibili nel nuovo hardware.

Queste informazioni indicano una compatibilità parziale al lancio, che potrebbe migliorare nel tempo con patch e aggiornamenti software. Tuttavia, chi possiede una vasta libreria di titoli per la prima Switch farà bene a consultare i PDF ufficiali per verificare eventuali problemi prima di migrare alla nuova console.

Ring Fit Adventure

1-2 Switch

Everybody 1-2 Switch!

Laboratorio di videogiochi

Nintendo Switch Sports

WarioWare: Move It!

Nintendo Labo Toy-Con 01: Kit assortito

Nintendo Labo Toy-Con 02: Kit robot

Nintendo Labo Toy-Con 03: Kit veicoli

Nintendo ha già testato oltre 15.000 giochi della libreria Switch per verificarne la compatibilità con Nintendo Switch 2. La stragrande maggioranza, pari al 99% dei giochi first-party e al 65% dei titoli third-party, risulta funzionare senza alcun problema. Per tutti gli altri casi, Nintendo ha confermato di essere al lavoro per risolvere eventuali criticità, ed è lecito aspettarsi che gran parte dei giochi per la prima Switch saranno pienamente compatibili con Switch 2 entro la fine del 2025.