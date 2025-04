Le versioni per Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom includeranno una novità esclusiva: la possibilità di riparare l’equipaggiamento grazie alla companion app Zelda Notes. L’informazione proviene da un’analisi del canale YouTube Zeltik, che ha individuato l’opzione durante un recente video del Nintendo Treehouse Live, ripreso successivamente da IGN. Al momento, Nintendo non ha ancora confermato ufficialmente la funzione.

Zelda Notes offrirà un bonus giornaliero accessibile una volta al giorno tramite una ruota della fortuna. Tra le ricompense figurano oggetti utili come cure, elisir ignifughi, pasti acceleranti, ricariche di energia e stamina. Tuttavia, l’elemento più rilevante è rappresentato da voci come “Bow Repairs” e “Equipment Repairs”, che lasciano intendere la possibilità di riparare archi, spade e scudi. Un’aggiunta particolarmente interessante per chi non apprezza il sistema di durabilità degli oggetti nei titoli originali.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom – Switch 2 Edition saranno disponibili dal lancio della console, fissato per il 5 giugno 2025. In Italia, Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire da 449,99 euro, con un bundle dedicato a Mario Kart World proposto a 499,99 euro. Entrambi i giochi verranno distribuiti in edizione completa su cartuccia, comprensiva degli aggiornamenti. Non è ancora chiaro se sarà necessario acquistare nuovamente i contenuti aggiuntivi (DLC) già pubblicati per Breath of the Wild.