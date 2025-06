State of Play giugno 2025: tutti gli annunci!

Il 4 giugno, Sony ha tenuto un nuovo appuntamento con il suo evento State of Play, trasmettendo gli ultimi aggiornamenti e novità sui giochi in arrivo su PS5. Anche se inizialmente non erano stati confermati i titoli specifici, l'annuncio ufficiale ha promesso "notizie e aggiornamenti sui giochi imperdibili in arrivo su PS5", presentando una selezione di giochi da sviluppatori di tutto il mondo. Nessuna menzione di PS VR2 è stata fatta, ma l'evento ha comunque sorpreso con annunci e giochi interessanti.

L'evento è durato oltre 40 minuti e, come di consueto, lo abbiamo seguito in tempo reale. Se vi siete persi qualcosa, continuate a leggere per il recap completo di tutti i video e gli annunci che sono stati presentati.

Lumines Arise

Lumines Arise - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

lo State of Play si è aperto con un annuncio entusiasmante: un nuovo rhythm game, ispirato allo stile arcade, che arriverà nell'autunno 2025. Lumines Arise, compatibile con PS VR2 (anche se sarà giocabile senza realtà virtuale su PS5), porterà i giocatori in un'esperienza immersiva con la musica elettronica, un genere che sembra destinato a dominare la scena. Come mostrato nel trailer, il gioco riprende molti degli insegnamenti tratti dal successo di Tetris Effect, portando l'innovazione e l'energia del precedente progetto del team in una nuova direzione.

Pragmata

Pragmata - First Contact Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Il progetto Capcom, scomparso dai radar da prima dell’inizio dell’attuale generazione, è finalmente riemerso con nuove sequenze di gameplay catturate su PS5 Pro. Nel filmato si vede il protagonista affiancato dalla celebre bambina, impegnati a collaborare contro nemici di ogni tipo in ambientazioni spaziali altamente suggestive.

Il trailer si apre con una dichiarazione della Delphi Corporation, convinta di stare riscrivendo il futuro grazie alle sue tecnologie avanzate e all’uso dell’IA generativa. Tuttavia, il tono si fa presto più inquietante, lasciando intendere che non tutto è come sembra.

Il gioco è ora atteso per il 2026, e Capcom chiude il trailer con ironia, mostrando la scritta «Sul serio!» come a sottolineare l’attesa ormai lunga per il progetto.

Romeo is a Dead Man

Romeo is a Dead Man - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Animazioni disegnate a mano e uno stile visivo surreale caratterizzano il nuovo titolo firmato Suda-51, che mescola atmosfere assurde e tratti splatter evidenti.

Dietro alle sequenze narrative fuori dagli schemi si nasconde un action adrenalinico, fatto di combattimenti all’arma bianca, sangue a fiumi e situazioni volutamente sopra le righe, nel puro stile dell’autore di No More Heroes.

Il gioco è atteso per il 2026, ma il trailer chiude con un emblematico «forse», lasciando spazio a incertezza e ironia. Viene definito ufficialmente come un titolo sci-fi ultra-violento.

Silent Hill f

Silent Hill f - Release Date Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

È finalmente il momento di vedere in azione il nuovo episodio della storica serie horror, che conferma l’ambientazione fortemente ispirata al Giappone anticipata nei reveal precedenti.

L’atmosfera è senza dubbio il punto di forza del titolo: creature disturbanti assalgono le protagoniste in scenari tradizionali contaminati dall’orrore, e anche la psiche della protagonista sembra essere messa duramente alla prova.

Il gioco sarà disponibile dal 25 settembre 2025, con pre-ordini aperti da oggi.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Bloodstained: The Scarlet Engagement - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Cambio di tono con il ritorno di una celebre saga metroidvania in 2D, che si presenta con atmosfere cupe e minacciose creature pronte a ostacolare il protagonista - con un design che richiama da vicino l’estetica di titoli come Dark Souls.

Il trailer mostra sequenze di gioco ricche di azione e impatto visivo, restituendo pienamente l’intensità e la qualità del progetto, molto meglio di qualsiasi descrizione possa fare.

Digimon Story: Time Stranger

Digimon Story Time Stranger - Release Date Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

È il momento di dare uno sguardo al nuovo capitolo videoludico dei Digimon, presentato con un trailer che introduce la trama, i personaggi principali e alcune sequenze di gameplay.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 3 ottobre 2025.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles - Announcement Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Dopo mesi di indiscrezioni, il ritorno di Final Fantasy Tactics è finalmente realtà. Il titolo sarà disponibile in due versioni: quella classica, fedele all’originale, e una versione migliorata, con doppiaggio, gameplay ottimizzato e un comparto tecnico aggiornato.

Entrambe saranno giocabili a partire dal 30 settembre 2025, con il cofanetto disponibile anche su PS4. I pre-ordini sono già aperti.

Baby Steps

Baby Steps - Release Date Announcement | PS5 Games - YouTube Watch On

Il bizzarro progetto pubblicato da Devolver, in cui il protagonista ha dimenticato come si cammina e deve reimpararlo da zero, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer.

Un’interpretazione letterale (e surreale) del concetto di walking simulator, che sarà disponibile su PS5 a partire dall’8 settembre 2025.

Hirogami

Hirogami - Pre-order Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Bandai Namco ha presentato un nuovo action adventure a tema Origami, in cui il protagonista può trasformarsi in diverse forme di origami, ciascuna dotata di abilità uniche per superare ostacoli e ambientazioni.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 3 settembre 2025.

Everybody's Golf: Hot Shots

Everybody's Golf Hot Shots - Release Date Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Un nuovo trailer ha confermato l’apertura dei pre-ordini per il prossimo titolo targato Bandai Namco, con un bonus speciale per chi prenota: l’inclusione di Pac-Man come contenuto extra.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 settembre 2025.

Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound - Release Date Announcement | PS5 & PS4 Games - YouTube Watch On

Adrenalina e azione in due dimensioni per questo spin-off della saga, pensato per gli appassionati del genere. Il tutto accompagnato da una colonna sonora dal forte stile anni ’80, che ne esalta l’atmosfera retro.

Il lancio è previsto per il 31 luglio, su PS4 e PS5.

Cairn

Cairn - Release Date and Demo | PS5 Games - YouTube Watch On

Un titolo affascinante in cui bisogna scalare vette impegnative, esplorare ambientazioni ostili, incontrare altri scalatori e gestire con attenzione movimenti e carico.

Il gioco sarà disponibile dal 5 novembre, ma è già possibile provare una demo gratuita su PS5 a partire da oggi.

Mortal Kombat: Legacy Collection

Mortal Kombat: Legacy Kollection - Announce Trailer | PS5 & PS4 Games - YouTube Watch On

Digital Eclipse ha annunciato un nuovo cofanetto dedicato alle origini di Mortal Kombat, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di conservazione pura per gli episodi che hanno segnato la nascita della storica saga.

Definita come «la collezione più completa di sempre», includerà i titoli klassici con supporto al gioco online e rollback netcode per garantire un’esperienza fluida e fedele anche in multiplayer.

La raccolta è attesa nel corso del 2025.

Fight Stick PlayStation

Project Defiant Wireless Fight Stick - Teaser Trailer - YouTube Watch On

PlayStation ha presentato il suo Fight Stick ufficiale, mostrato per la prima volta attraverso un breve teaser. Ulteriori dettagli sul design e sulle funzionalità saranno rivelati prossimamente.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - Gameplay Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Il nuovo trailer di Metal Gear Solid 3 Delta ha mostrato sequenze di gameplay tratte dal remake, accompagnate da un brano familiare ai fan storici della saga.

Nel video si possono vedere alcune delle boss fight più iconiche affrontate da Snake a Tselinoyarsk, insieme a scene spettacolari che confermano la fedeltà al progetto originale.

C’è spazio anche per un gradito ritorno: il mini-gioco a tema Ape Escape, ripreso dalla versione Subsistence del gioco.

Il lancio è stato confermato per il 28 agosto 2025. Il trailer si chiude con una scena enigmatica, in cui Snake, dopo aver raccolto un kerotan, scompare nel terreno: una nuova feature ancora da svelare.

Nioh 3

Nioh 3 - Announcement Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Team Ninja è pronta a tornare con un nuovo episodio della sua celebre saga action RPG, ambientato in scenari epici e ricchi di verticalità.

Il trailer mostra combattimenti intensi, con numerosi scontri dinamici e ambientazioni più ampie e aperte rispetto ai titoli precedenti.

Tra le novità, il gioco introdurrà anche uno stile di combattimento ninja, che si affiancherà a quello samurai tradizionale, ampliando le possibilità offerte ai giocatori.

L’uscita è prevista per l’inizio del 2026.

Thief VR: Legacy of Shadow

Thief VR: Legacy of Shadow - Reveal Trailer | PS VR2 Games - YouTube Watch On

Vertigo Games ed Eidos Montreal risvegliano la leggendaria serie con Thief VR: Legacy of Shadow, un nuovo capitolo pensato per la realtà virtuale.

Il gioco, atteso su PlayStation VR2, fonde le classiche meccaniche stealth di Thief con suggestioni visive che ricordano l’estetica di Dishonored, offrendo un’esperienza immersiva tra ombre, furti e infiltrazioni.

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow - Release Date Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

In Tides of Tomorrow, il destino di un pianeta sull’orlo del collasso dipende dalle scelte dei giocatori, chiamati a schierarsi e gestire le conseguenze delle proprie decisioni in un mondo condiviso.

Il gioco sarà disponibile dal 24 febbraio 2026.

Astro Bot

Il director di Team Asobi ha annunciato novità per Astro Bot, il pluripremiato GOTY 2024: in arrivo 5 nuovi livelli sfida, che portano il totale a 90 pianeti da esplorare, insieme a nuovi Bot da scoprire, tra cui la protagonista di Ghost of Yotei.

Torna inoltre disponibile il controller a tema Astro, esaurito al lancio del gioco.

Sea Remnants

Sea of Remnants - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Avventure piratesche all’orizzonte con Sea Remnants, un titolo che fonde il fascino di Sea of Thieves con atmosfere alla Avowed. Tra vascelli, sciabolate e ambientazioni suggestive, il gioco promette azione e libertà in mare aperto. In arrivo nel 2026.

Sword of the Sea

Sword of the Sea - Launch Date Announcement | PS5 Games - YouTube Watch On

Dal team dietro Journey e ABZU arriva un nuovo viaggio visivo e contemplativo: Sword of the Sea. Lanci previsto per il 19 agosto, sarà disponibile gratis al day one per gli abbonati PlayStation Plus, come già avvenuto con FBC: Firebreak.

Classici PlayStation Plus

Aggiunte importanti al catalogo classici per gli abbonati:

Deus Ex

Twisted Metal 3

Twisted Metal 4

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Myst e Riven (disponibili durante i Days of Play)

007 First Light

007 First Light - Announcement Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Finalmente svelato il gioco di James Bond firmato dagli autori di Hitman. Con uno stile cinematografico e una grafica avanzata grazie al Glacier Engine, 007 First Light racconterà i primi passi dell’agente segreto più famoso al mondo. Bond ha un look da giovane Pierce Brosnan e l’azione si alterna tra infiltrazioni, inseguimenti e scene spettacolari. Uscita nel 2026, con gameplay in arrivo alla Summer Game Fest.

Ghost of Yōtei

Ghost of Yotei - State of Play Announcement Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

I PlayStation Studios mostrano un nuovo sguardo a Ghost of Yōtei, in uscita in autunno su PS5. È stato confermato che a luglio ci sarà uno State of Play dedicato al gameplay.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

MARVEL Tokon: Fighting Souls | Official Reveal Trailer - YouTube Watch On

Il gran finale è stato affidato a Marvel Tōkon: Fighting Souls, picchiaduro 2D in sviluppo da Arc System Works in collaborazione con PlayStation Studios. Combattimenti 4v4 con team dinamici e roster in espansione, dove Spider-Man e Capitan America si affrontano a colpi di combo. In uscita nel 2026 su PS5 e PC.

Con questo annuncio, si è chiuso ufficialmente lo State of Play di giugno.