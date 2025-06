Star Wars Jedi incontra D&D: il nuovo progetto del creatore di God of War

Giant Skull, lo studio fondato da Stig Asmussen nel 2024 dopo la sua uscita da Respawn Entertainment, ha firmato un accordo di pubblicazione con Wizards of the Coast, detentrice della proprietà intellettuale di Dungeons & Dragons.

Secondo quanto annunciato, il gioco è attualmente in sviluppo per PC e console, anche se al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Asmussen ha fondato Giant Skull a marzo 2024, descrivendo lo studio con sede a Los Angeles come una nuova realtà AAA dedicata alla creazione di action adventure incentrati sul gameplay e immersi in mondi narrativi di grande impatto.

Lo stesso Asmussen, regista di Star Wars Jedi: Fallen Order e Jedi: Survivor, aveva dichiarato che avrebbe guidato lo sviluppo del primo progetto dello studio, descritto come un action adventure AAA per giocatore singolo, realizzato con Unreal Engine 5.

"Il nostro team di talento ed esperienza è costruito su creatività e curiosità", ha dichiarato Asmussen in merito all’accordo con Wizards of the Coast. "L’obiettivo è creare un nuovo universo di Dungeons & Dragons, ricco di narrazione coinvolgente, combattimenti eroici e dinamiche di movimento emozionanti che i giocatori possano vivere appieno."

Anche John Hight, presidente di Wizards of the Coast, ha commentato l'accordo: "Stig e il team di Giant Skull rappresentano esattamente il tipo di creatori straordinari con cui vogliamo collaborare, e sono entusiasta di lavorare di nuovo con lui su questo nuovo progetto. Durante il nostro lavoro su God of War ho potuto osservare da vicino la sua arte e competenza. Giant Skull è il partner ideale per questo nuovo gioco. La costruzione di mondi e la narrazione fanno parte del nostro DNA, e questa collaborazione riflette la nostra evoluzione e l’impegno nella strategia Playing to Win, per rafforzare la nostra presenza nel digitale. Non vediamo l’ora di svelare maggiori dettagli su questo nuovo gioco di Dungeons & Dragons."

Asmussen ha iniziato la sua carriera come lead environment artist per il primo God of War, per poi diventare art director di God of War 2 e Chains of Olympus. Il suo debutto come regista è avvenuto con God of War 3, seguito poi dalla regia di Star Wars Jedi: Fallen Order e Jedi: Survivor.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Wizards of the Coast è alla ricerca di un nuovo partner per sviluppare un successo videoludico ambientato nell’universo Dungeons & Dragons, dopo che Larian Studios - autrice di Baldur’s Gate 3 - ha confermato di voler intraprendere nuovi progetti al di fuori del franchise.