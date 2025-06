Sega svela per errore i dati di vendita di Sonic, Persona e Like a Dragon

Un errore ha portato alla pubblicazione non intenzionale delle vendite di alcuni tra i principali giochi pubblicati da Sega negli ultimi anni, tra cui titoli delle serie Sonic, Persona e Like a Dragon.

I dati sono apparsi in un documento di presentazione caricato sul sito ufficiale per gli investitori del gruppo Sega Sammy. Una tabella contenente i numeri era nascosta in una delle diapositive, ma è stata scoperta e archiviata dalla community di Resetera prima che il file venisse rimosso.

Secondo quanto emerso, Persona 5 Royal ha superato le 7 milioni di copie vendute, mentre Sonic Frontiers ha raggiunto quota 4,57 milioni. Tra i titoli della serie Yakuza / Like a Dragon, spiccano Infinite Wealth con 1,66 milioni, Like a Dragon (2020) con 2,86 milioni e The Man Who Erased His Name con 960.000 copie.

Ecco le vendite riportate:

- Like a Dragon: Infinite Wealth – 1,66 milioni

- Like a Dragon: The Man Who Erased His Name – 960.000

- Persona 3 Reload – 2,07 milioni

- Sonic Superstars – 2,43 milioni

- Sonic Frontiers – 4,57 milioni

- Total War: Warhammer III – 2,34 milioni

- Shin Megami Tensei V (inclusa Vengeance) – 2,11 milioni

- Yakuza: Like a Dragon – 2,86 milioni

- Persona 5 Royal (inclusa la remaster) – 7,25 milioni

- Team Sonic Racing – 3,50 milioni

- Total War: Three Kingdoms – 3,21 milioni

Sega è stata l’editore con la miglior media voti su Metacritic nel 2024, grazie a titoli acclamati come Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance e Like a Dragon: Infinite Wealth.

Nel fine settimana, l’azienda ha anche annunciato l’apertura di un nuovo flagship store a Tokyo, chiamato Sega Store Tokyo. Anche se non sono stati diffusi ulteriori dettagli, è previsto che il negozio apra all’interno del complesso Parco di Shibuya, dove si trovano già Nintendo Tokyo, il Capcom Store ufficiale e un Pokémon Center.