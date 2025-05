L'Xbox Game Pass accoglie il miglior JRPG del 2024

Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce con un altro titolo di spicco per gli amanti dei giochi di ruolo: Metaphor: ReFantazio, disponibile dal 29 maggio. Il gioco si affianca a nomi importanti come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33, oltre a esperienze più leggere ma affascinanti come Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes e Avowed. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Metaphor: ReFantazio è un JRPG originale e suggestivo sviluppato da Atlus, il team dietro Shin Megami Tensei e Persona. Nei panni di un giovane guerriero, i giocatori intraprendono un viaggio per vendicarsi di un generale tirannico colpevole dell’assassinio del re.

Alla sua uscita, il gioco ha ricevuto grandi consensi della critica, superando persino Final Fantasy 7 Rebirth nella categoria Miglior RPG ai The Game Awards 2024, e ottenendo riconoscimenti anche per miglior narrativa e direzione artistica.

In arrivo su Game Pass anche altri titoli interessanti, tutti disponibili dal 22 maggio:

- Creatures of Ava*

- STALKER 2

- Tales of Kenzera: Zau

Già disponibile:

- Monster Train 2

Il 27 maggio arriverà Tom Clancy’s The Division 2, seguito da To a T

Il 23 maggio, Xbox amplierà la selezione di giochi accessibili tramite Xbox Cloud Gaming (Beta) con i seguenti titoli:

- Brutal Legend

- Costume Quest 2

- Day of the Tentacle Remastered

- Full Throttle Remastered

- Grim Fandango Remastered

- Max: The Curse of Brotherhood

- Neon Abyss

- Quantum Break

- Rare Replay

- ScreamRide

- State of Decay: Year-One

- SteamWorld Dig 2

- Sunset Overdrive

- Super Lucky’s Tale

- Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Infine, il 31 maggio alcuni giochi lasceranno il servizio:

- Cassette Beasts

- Firework

- Humanity

- Remnant 2

- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer

Un mese ricco di novità e varietà, con Game Pass sempre più incentrato sugli RPG, ma senza trascurare esperienze creative, strategiche e nostalgiche.