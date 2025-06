PlayStation non cambierà la sua strategia: le esclusive first-party continueranno a non essere disponibili su PS Plus al day one. A confermarlo è Nick Maguire, vicepresidente dei servizi globali di Sony, in un’intervista a Game File. A differenza di Xbox Game Pass, che pubblica giochi come Starfield o Indiana Jones e l’Antico Cerchio direttamente al lancio, Sony rimane fedele alla sua linea.

"Abbiamo sempre mantenuto la stessa strategia: non intendiamo pubblicare giochi il giorno stesso del lancio", ha dichiarato Maguire. Secondo il dirigente, la formula attuale, che prevede l’aggiunta dei giochi 12-18 mesi dopo il debutto, funziona bene e permette di bilanciare l’offerta con 4 o 5 titoli indie in uscita day one.

Un esempio lampante è God of War Ragnarok, approdato su PS Plus 26 mesi dopo il lancio, mentre Horizon Forbidden West è stato incluso nel servizio solo un anno dopo la sua uscita, per poi essere rimosso nel 2024.

Alla domanda sull’eventualità di vedere giochi live service come Concord – rimosso dopo appena due settimane – disponibili subito su PS Plus, Maguire non ha voluto rispondere direttamente, limitandosi a sottolineare il ruolo del servizio nel far conoscere i franchise a nuovi utenti: "C’è sempre il momento giusto per portare un gioco su PS Plus, quando è pronto a raggiungere un pubblico più ampio o farsi scoprire da nuovi fan".

PlayStation, insomma, resta fedele al proprio modello: meno rischio al lancio, più valore a lungo termine.