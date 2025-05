Nuovo Nintendo Direct imminente? Le voci parlano di giochi dopo l'uscita di Switch 2

Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: un nuovo Nintendo Direct sarebbe in preparazione e potrebbe andare in onda pochi giorni dopo l’arrivo sul mercato di Switch 2. Anche senza conferme ufficiali, l’attenzione della community è ormai alle stelle.

A lanciare l’indiscrezione è stato Pedro Henrique Lutti Lippe, noto online come PH Brazil, durante una diretta streaming. Secondo quanto riportato, Nintendo avrebbe già fissato il prossimo Direct, puntando a una finestra immediatamente successiva al lancio della console. La voce ha rapidamente preso piede, rimbalzando su Famiboards, VGC e altri spazi specializzati.

Giugno è un mese chiave per Nintendo, storicamente legato agli annunci più importanti, anche ora che E3 è un ricordo del passato e la compagnia non partecipa al Summer Game Fest in modo diretto. Negli ultimi anni, però, la casa di Kyoto ha saputo sfruttare il momento mediatico, scegliendo con precisione il tempismo delle sue comunicazioni.

Dopo il Direct di aprile incentrato su Switch 2, accompagnato da un focus dedicato a Mario Kart World e da una retrospettiva sullo sviluppo, i fan aspettano risposte più concrete: cosa ci aspetta nella seconda metà del 2025?

La line-up iniziale è già ricca, con titoli come Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Street Fighter 6: Fighters Edition e lo stesso Mario Kart World. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che verrà dopo: dov’è Metroid Prime 4: Beyond? Ci sarà un nuovo Zelda? Esistono IP inedite pronte al debutto?

Un evento immediatamente successivo al lancio della console servirebbe a consolidare l’entusiasmo e offrire una roadmap chiara. Nintendo ha bisogno di guardare oltre il day one, spiegando ai giocatori perché Switch 2 rappresenta non solo un upgrade, ma una nuova era.

La posta in gioco è alta. Se il Direct arriverà davvero nelle prossime settimane, potremmo essere davanti a uno dei momenti più importanti per il futuro dell’intera compagnia.