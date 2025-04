Nintendo Switch OLED IMPERDIBILE, la console cult torna con offerte shock

AliExpress lancia una delle promozioni più sorprendenti dell’anno (se siete interessati alle migliori offerte cercate qui): Nintendo Switch OLED torna protagonista con sconti fino al 71% su diverse versioni. Che sia per giocare in TV, in modalità portatile o semplicemente per ampliare la vostra collezione, è il momento perfetto per acquistare.

Nintendo Switch OLED

Il modello OLED è l’evoluzione definitiva della Switch: schermo da 7 pollici più luminoso e reattivo, audio potenziato e una base più stabile per la modalità TV. Ideale per chi vuole godersi giochi iconici come Zelda, Mario Kart o Animal Crossing al meglio della qualità visiva.

- Nintendo Switch OLED – Schermo da 7”, Joy-Con, audio migliorato, modalità TV stabile - Prezzo attuale: 229,28€ (anziché 798,60€) - Sconto 71% Codice consigliato: ITAS20

Nintendo Switch OLED - set completo

Il set completo per entrare nel mondo Nintendo con stile: la console offre tre modalità di gioco, 64GB di memoria interna e un’esperienza OLED che cambia tutto. I Joy-Con inclusi (bianco o rosso/blu) la rendono perfetta sia per chi gioca in solitaria che in compagnia.

- Nintendo Switch OLED – Joy-Con rosso/blu o bianco, 64GB, modalità TV/tavolo/portatile - Prezzo attuale: 237,69€ (anziché 827,90€) - Sconto 71% Codice consigliato: ITAS20

Nintendo Switch OLED 3 modalità famicon

Un omaggio ai fan di lunga data: il modello Famicom richiama la storica console Nintendo e abbina nostalgia a tecnologia attuale. Stesse prestazioni da top di gamma, con tutta la versatilità della Switch OLED ed un leggero tocco rétro per i fan storici della grande N.

- Nintendo Switch OLED - Touch Screen da 7", tre modalità di gioco Famicon - Prezzo attuale: 237,69€ (anziché 827,90€) - Sconto 71% Codice consigliato: ITAS20

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una Nintendo Switch OLED, AliExpress ve lo serve su un piatto d’argento. Con sconti sopra il 70% e codici come ITAS20 attivi per un periodo limitato, il consiglio è di agire in fretta: questi prezzi non restano a lungo, e la scorta nemmeno.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.