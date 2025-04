Nintendo Switch non va in pensione con l’arrivo di Switch 2, ma niente sconti all’orizzonte

La nuova Nintendo Switch 2 arriverà il 5 giugno 2025, ma Nintendo ha confermato che continuerà a supportare l’attuale Switch. In un’intervista rilasciata al Washington Post dopo il Direct dedicato alla nuova console, il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha spiegato che, nonostante non ci siano piani immediati per abbassare il prezzo dell’attuale modello, l’ipotesi non è da escludere: "La porta è aperta alla possibilità".

Bowser ha sottolineato l’importanza dell’enorme base installata, che supera i 150 milioni di unità, e ha ribadito l’obiettivo di mantenere attivi e coinvolti tutti quei giocatori che potrebbero non essere pronti a passare subito alla Switch 2. Giochi come Mario Kart World, The Duskbloods e Donkey Kong Bonanza saranno esclusivi per la nuova console, ma anche la Switch originale riceverà nuovi titoli, tra cui Pokémon Legends Z-A e Metroid Prime 4: Beyond.

L’azienda spera che con il tempo, e con il giusto catalogo, sempre più giocatori decidano di fare il salto generazionale.