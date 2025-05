Nintendo Switch 2: servirà l’online per sbloccare la console

Chi pensava di mettere le mani su Nintendo Switch 2 in anticipo dovrà fare i conti con un blocco inatteso. Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova console Nintendo risulterebbe praticamente inutilizzabile senza una connessione internet attiva al primo avvio. Nessun gioco, nessuna app, nemmeno quelli già presenti su Switch originale: tutto resta inaccessibile fino al completamento dell’aggiornamento day-one.

La notizia arriva da Kotaku e trova conferma anche da parte di Wario64, che ha condiviso su X (ex Twitter) alcuni dettagli ricevuti da chi ha già tra le mani la nuova console. A quanto pare, alcuni utenti sarebbero riusciti a ottenere Switch 2 prima del lancio ufficiale, ma durante la fase di setup si sarebbero imbattuti in un messaggio di errore bloccante che impedisce qualsiasi utilizzo senza aggiornamento.

Inizialmente si pensava che l’update servisse soltanto ad abilitare il supporto per le microSD Express, ma tutto fa pensare a una vera e propria mossa anti-bagarinaggio. Un sistema pensato per contrastare chi tenta di rivendere le console a prezzo maggiorato prima del day-one ufficiale.

La strategia di Nintendo, se confermata, appare tanto drastica quanto mirata: impedire qualunque uso anticipato della console, scoraggiando acquisti irregolari o fuori dai canali ufficiali. Va detto che è probabile si tratti di una misura temporanea, attiva solo sulle prime unità di lancio: le versioni future di Switch 2 potrebbero non avere questo limite.

In ogni caso, chi ha intenzione di usare Switch 2 dal giorno dell’uscita ufficiale farà bene a verificare in anticipo la connessione internet, perché l’accesso al software, anche quello base, passerà da lì. Una scelta destinata a far discutere, ma che potrebbe rivelarsi efficace nel mantenere il lancio sotto controllo.