Nintendo blocca il gioco simultaneo dello stesso titolo digitale su due Switch connessi a internet

Il nuovo aggiornamento del sistema Nintendo Switch ha introdotto una modifica importante che impedisce a due console di giocare contemporaneamente online allo stesso gioco digitale.

L’update, rilasciato in preparazione al lancio di Nintendo Switch 2, introduce tra le novità il concetto di Virtual Game Cards: una funzione disponibile dalla schermata principale della console che consente di caricare ed espellere virtualmente i giochi digitali, come accade con le cartucce fisiche.

Tuttavia, secondo diverse segnalazioni (via Eurogamer), questo nuovo sistema ha eliminato la possibilità di sfruttare una precedente scappatoia: prima, infatti, era possibile giocare online contemporaneamente allo stesso gioco digitale su due console diverse. Bastava che il gioco fosse acquistato su una console primaria (utilizzabile anche dagli altri utenti su quella stessa console) mentre l’account proprietario poteva accedere con una console secondaria per giocare altrove.

Ora, le Virtual Game Cards impediscono l’uso simultaneo dello stesso titolo online su più dispositivi. Il gioco può essere utilizzato online solo dall’account che lo ha acquistato e non da altri utenti sulla stessa console, se si è connessi tramite Online Licence.

Rimane possibile giocare offline su una console con una sola copia digitale del gioco, ma solo se l’account principale ha attivato la licenza online nelle impostazioni profilo. Tuttavia, Nintendo chiarisce:

“Le licenze online non possono essere usate su più console contemporaneamente. La licenza online e la Virtual Game Card per lo stesso software non possono essere usate contemporaneamente.”

Questa misura rende di fatto inutilizzabile il trucco che molti giocatori sfruttavano per condividere giochi digitali tra due console.