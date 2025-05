Neil Druckmann è a lavoro su un nuovo progetto top secret oltre a Intergalactic

Naughty Dog non si sta limitando a sviluppare Intergalactic, la sua prossima esclusiva ad alto budget per PlayStation (qui trovate i migliori giochi): il team capitanato da Neil Druckmann è già al lavoro anche su un altro progetto, completamente inedito e ancora tenuto sotto traccia. A confermarlo è stato lo stesso Druckmann durante un’intervista concessa al podcast Press X to Continue della BBC.

Nel corso della conversazione, il dirigente ha svelato di ricoprire un ruolo più da supervisore e mentore per questa produzione, lavorando a stretto contatto con un altro team interno allo studio. Secondo le sue parole, questa nuova fase della carriera gli consente di offrire feedback, seguire da vicino i lavori e affiancare il gruppo creativo senza essere coinvolto in prima persona nella direzione del gioco.

Le sue dichiarazioni sembrano inoltre suggerire che in Naughty Dog siano attivi più progetti contemporaneamente, probabilmente guidati da figure di spicco come Shaun Escayg (Uncharted: L’Eredità Perduta) e Anthony Newman (The Last of Us Parte II), entrambi veterani dello studio.

Nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane, che parlavano di un titolo in cantiere da almeno tre anni, non è ancora trapelato nulla di concreto su questa produzione. Alcuni fan sognano un possibile ritorno di The Last of Us o Uncharted, ma per il momento ogni ipotesi resta puramente speculativa.

Druckmann, pur non sbilanciandosi sui contenuti del gioco, ha lasciato intendere che si tratta di un progetto stimolante, che contribuisce a rendere il suo lavoro vario e creativo. Restiamo dunque in attesa di scoprire che cosa si cela dietro le quinte di Naughty Dog, oltre a Intergalactic, in quello che sembra essere un periodo di grande fermento per il celebre studio californiano.