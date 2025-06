Mario Kart World, svelato il co-sviluppatore: c’è lo zampino di Monolith Soft

Monolith Soft ha confermato di aver partecipato allo sviluppo di Mario Kart World, il titolo di punta lanciato oggi insieme a Nintendo Switch 2. In un post su X, il team ha dichiarato di aver contribuito alla progettazione dei personaggi e dei circuiti del nuovo gioco.

Di proprietà di Nintendo, Monolith è noto per la serie Xenoblade Chronicles, ma ha anche supportato altri progetti first-party come Zelda, Splatoon e Animal Crossing. Lo studio aveva già lavorato su crossover come Project X Zone per 3DS.

Mario Kart World è ora disponibile sia come titolo standalone che in bundle con la nuova console. Il team di sviluppo Nintendo ha rivelato che il gioco era inizialmente previsto per Nintendo Switch, ma il passaggio a Switch 2 è avvenuto nel 2020.

Secondo il direttore alla programmazione Kenta Sato, i limiti hardware della prima console avrebbero richiesto rinunce importanti a livello visivo, incluso un possibile calo di risoluzione e framerate. La transizione a Switch 2 ha permesso invece di realizzare la visione completa del team. Lo sviluppo del gioco è iniziato subito dopo il lancio di Mario Kart 8 Deluxe, con cinque anni di lavorazione prima dell'uscita odierna.