Mancano meno di sessanta giorni all'arrivo della nuova Nintendo Switch 2 e dei suoi titoli iniziali, tra cui spicca senza dubbio Mario Kart World, nuova incarnazione del celebre gioco di corse con Mario e compagnia.

Per omaggiare il ritorno della serie sulle piste, Nintendo ha organizzato un evento speciale: un Nintendo Direct interamente focalizzato su Mario Kart World. Durante la trasmissione non verranno forniti aggiornamenti su altri giochi o sulla console in sé.

L'appuntamento con il Direct è fissato per oggi, 17 aprile, alle ore 15:00 italiane. La durata prevista è di circa un quarto d’ora e sarà possibile seguirlo in diretta tramite il canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia.

In alternativa, l’evento sarà visibile anche tramite l’app Nintendo Today, dove sarà trasmesso contemporaneamente.

La presentazione includerà i sottotitoli in italiano, permettendo a tutti di approfondire le novità in arrivo nel nuovo titolo. Tra queste, sono già stati confermati il ritorno dell'iconica Pista Arcobaleno e un nuovo oggetto pensato per contrastare il famigerato Guscio Blu.

Il gioco, esclusivo per Switch 2, ha generato dibattiti per via del prezzo, considerato elevato da molti utenti e analisti. La versione fisica costerà 89,99€, mentre l’edizione digitale sarà proposta a 79,99€.

C’è però un'opzione più vantaggiosa per chi sceglierà di prenotare il pacchetto con console e copia digitale del gioco inclusa: il bundle costerà solo 40€ in più rispetto alla console da sola, offrendo quindi un notevole risparmio.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Questa edizione speciale sarà disponibile fino all'autunno e dovrebbe rappresentare la maggior parte delle unità disponibili nei negozi, rendendola relativamente facile da acquistare.

Il Direct servirà a chiarire gli ultimi dubbi degli appassionati: non resta che attendere per scoprire se le nuove caratteristiche saranno sufficienti a giustificare l’investimento richiesto.