Mafia: The Old Country si mostra in grande stile e con un prezzo sorprendente

Mentre Grand Theft Auto 6, l’attesissimo titolo di Rockstar Games, continua a far parlare di sé dopo l’annuncio del rinvio e il nuovo trailer, un altro progetto firmato Take-Two Interactive ha finalmente una data di uscita ufficiale. Mafia: The Old Country sarà disponibile dall'8 agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco arriverà in due edizioni: Standard a 49,99 euro e Deluxe a 59,99 euro , entrambe già prenotabili presso i principali rivenditori.

Questa scelta di prezzo si discosta dalla recente tendenza del mercato, che ha visto un aumento dei prezzi dei videogiochi da parte di aziende come Nintendo e Microsoft, con alcuni titoli proposti a 80 euro. Attualmente, Sony non ha ancora adottato questa politica.

Secondo quanto dichiarato da David Ismailer, presidente di 2K, il prezzo contenuto di Mafia: The Old Country è legato alla struttura più breve e lineare del gioco. L’obiettivo è offrire un’esperienza narrativa coinvolgente che non richieda un investimento di tempo eccessivo.

Infine, è previsto anche il lancio di Borderlands 4 il 12 settembre 2025, ma al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su prezzi o preordini.

(Image credit: 2K Games)

GTA 6 potrebbe costare più di 80 euro: cosa aspettarsi dal prezzo del nuovo titolo Rockstar

Con l’aumento dei prezzi dei videogiochi, già avviato da Nintendo e Microsoft con titoli venduti a 80 euro, cresce l’attenzione anche sul posizionamento commerciale che adotterà Take-Two Interactive per il prossimo Grand Theft Auto 6.

Dopo l’annuncio del rinvio al 2026, il nuovo capitolo della saga GTA rappresenta uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, con un’attesa che supera ormai i dodici anni. Secondo le indiscrezioni più accreditate, il budget di sviluppo del gioco si aggirerebbe attorno ai 2 miliardi di dollari, cifra che potrebbe giustificare un prezzo di lancio superiore alla media.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Nel caso in cui Take-Two Interactive dovesse proporre GTA 6 a un prezzo inferiore rispetto agli 80 euro ormai adottati da altri publisher, questo potrebbe avere un impatto significativo sul mercato, rafforzando ulteriormente il successo commerciale del gioco.

Rockstar Games è nota per l’ampiezza, la cura dei dettagli e l’ambizione dei propri progetti. Per questo motivo, ogni decisione relativa al prezzo di GTA 6 sarà osservata con grande attenzione da tutta l’industria, specialmente in un periodo di transizione verso una nuova fascia di prezzo standard.