Lo State of Play torna a luglio: riflettori puntati su Ghost of Yotei

Sony ha confermato l’arrivo di un nuovo State of Play previsto per luglio, che sarà interamente dedicato a Ghost of Yotei, il prossimo titolo firmato Sucker Punch.

L’annuncio è stato fatto durante l’ultimo evento PlayStation, nel quale è stato mostrato anche un breve trailer del prossimo showcase. Nello stesso evento sono stati rivelati anche un nuovo picchiaduro Marvel e il remaster di Final Fantasy Tactics.

Ghost of Yotei uscirà su PlayStation 5 il 2 ottobre 2025, e sarà accompagnato da una Collector’s Edition, che includerà:

- Tutti i bonus pre-order

- Tutti gli oggetti in-game della Digital Deluxe Edition

- Una copia digitale del gioco

- Una replica da esposizione della maschera di Atsu, creata in scala con quella di Jin presente nella Collector’s Edition di Ghost of Tsushima

Nel corso dell’anno, i co-direttori creativi Nate Fox e Jason Cornell hanno rilasciato un’intervista a Famitsu, svelando nuovi dettagli sul progetto.

"Il tema principale del gioco è la vendetta", ha dichiarato Fox. "La protagonista, Atsu, porta con sé un trauma infantile profondo e parte per un viaggio alla ricerca di giustizia."

Nel gioco, i giocatori daranno la caccia ai "Yotei Six", un gruppo di guerrieri responsabili di devastazione in tutto il Giappone. Un elemento narrativo chiave è il foulard di Atsu, che mostrerà i nomi dei membri del gruppo man mano che verranno individuati.

Il team di sviluppo ha condotto un’approfondita ricerca in Hokkaido, ambientazione del gioco, per rappresentare fedelmente la cultura Ainu.

"Abbiamo collaborato con diversi esperti per rappresentare in modo rispettoso e accurato la cultura Ainu dell’epoca", ha spiegato Fox. Cornell ha aggiunto: "Sono andato personalmente in Hokkaido, visitando musei e botteghe artigianali, e ho partecipato a escursioni con guide locali per raccogliere piante selvatiche. Tutto ciò è confluito nella costruzione del mondo di gioco."

Ulteriori dettagli sul gioco e sulla Collector’s Edition saranno svelati durante lo State of Play di luglio, la cui data ufficiale è ancora da confermare.