Lies of P supera 3 milioni di copie: bonus, ferie extra e Switch 2 in regalo al team

Lies of P e il suo DLC Overture hanno raggiunto un importante traguardo commerciale: oltre 3 milioni di copie vendute tra versione fisica e digitale su PC e console, secondo quanto riportato dal quotidiano sudcoreano The Elec.

Il gioco, pur avendo raggiunto i 7 milioni di giocatori totali, è stato disponibile dal lancio su Xbox Game Pass, il che significa che una parte significativa del pubblico lo ha provato tramite abbonamento, senza acquistarlo.

Per celebrare il successo, il publisher Neowiz ha deciso di premiare lo staff di Round8 Studio e il team interno che ha lavorato al gioco. Tutti i membri riceveranno:

- Un bonus di lancio da 10 milioni di won sudcoreani (circa 6.700 euro) anticipato rispetto al previsto.

- Due settimane di ferie retribuite extra, che si aggiungono ai 15 giorni minimi previsti dalla legge in Corea del Sud.

- Una console Nintendo Switch 2 per ogni sviluppatore del team Round8, come riconoscimento per il traguardo raggiunto.

Il DLC Overture, rilasciato durante il Summer Game Fest, funge da prequel del gioco principale. Secondo i primi pareri, introduce modifiche rilevanti al genere Soulslike, grazie a un sistema di difficoltà più accessibile, con livelli più semplici e più ardui.

Tra le nuove aggiunte, si segnalano ambientazioni inedite come lo zoo, un design curato e un’ampia varietà di nuovi nemici che mettono alla prova i riflessi dei giocatori con pattern completamente rivisitati.

Il nuovo sistema di difficoltà rappresenta uno degli elementi più interessanti, pensato per avvicinare un pubblico più ampio al genere. Allo stesso tempo, le modalità più difficili della sezione Battle Memories offrono una sfida utile per affinare le abilità in vista del seguito attualmente in sviluppo.