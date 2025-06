Lies of P: Overture - Guida alla quest di Rosaura: come sbloccare tutti i pezzi del disegno

Il DLC Overture di Lies of P è arrivato, e con esso una serie di contenuti esclusivi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco. Tra le novità più emozionanti, la quest di Rosaura rappresenta una delle missioni più affascinanti, dove dovrete seguire la bambolina attraverso vari incontri per raccogliere i pezzi del suo misterioso disegno. In questa guida, vi accompagneremo passo dopo passo nel completamento della sua storia, con consigli utili su come non perdere nessun pezzo del suo affascinante puzzle.

Come Iniziare la Quest di Rosaura in Lies of P: Overture

Per accedere a questa quest, è fondamentale aver completato il capitolo 9 e battuto il boss principale. Solo dopo questo passo potrete intraprendere la missione di Rosaura, un viaggio che vi porterà a scoprire vari luoghi e segreti nascosti in Lies of P.

Rosaura, Primo Incontro: Giardino del Luna Park

l primo incontro con Rosaura avviene nel Giardino del Luna Park, dove la troverete seduta su una cassa vicino a uno Stargazer. Parlando con lei, vi chiederà di recuperare le sue scarpe rosse. La missione sarà piuttosto semplice: salite sulla ruota panoramica e aspettate la cabina con la porta aperta. Una volta in cima, dirigetevi verso la giostra per trovare uno scrigno che contiene le scarpette. Restituitele le scarpe e riceverete il primo pezzo del disegno, fondamentale per proseguire. Inoltre, vi verrà dato il Disco Lisrim, che vi aiuterà a completare il DLC al 100%.

Rosaura, Secondo Incontro: Porto di Pistris

Il secondo incontro con Rosaura avviene al Porto di Pistris. Questa volta, la bambolina vi chiederà dell'Ergo, una risorsa che potrete trovare facilmente durante il gioco. Se volete fare un favore a Rosaura, acquistate l’Ergo Eterno da Klaus per aumentare la sua felicità. In cambio, otterrete un emoji esclusivo, il secondo pezzo del disegno e un invito per proseguire nella sua storia.

Rosaura, Terzo Incontro: Faro di Krat

Per il terzo incontro, dovrete dirigervi verso lo Stargazer del Faro di Krat. Una volta saliti sulla scala interna, scendete dall'esterno per trovare Rosaura su un terrazzino. Qui, la bambolina vi consegnerà una foto e il terzo pezzo del disegno, avvicinandovi sempre di più alla conclusione della quest.

Rosaura, Quarto Incontro: Municipio di Krat

L’ultimo incontro con Rosaura avverrà una volta completato il DLC e sconfitti i boss finali. Dirigetevi verso il Municipio di Krat, dove la bambolina vi darà l'ultimo pezzo del disegno. Con questo, completerete la quest di Rosaura e sbloccherete le ricompense finali.

La quest di Rosaura è una delle missioni più gratificanti e coinvolgenti di Lies of P: Overture, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco. Ogni incontro con la bambolina vi offrirà un pezzo del suo misterioso disegno, permettendovi di sbloccare ricompense esclusive e di approfondire la trama del DLC. Se desiderate completare il gioco al 100% e ottenere tutte le ricompense, non dimenticate di seguire questa guida passo dopo passo.