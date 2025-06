Lies of P Overture: Guida a come iniziare il DLC, requisiti, oggetto chiave e punto d’accesso

Con l’uscita di Lies of P Overture, molti giocatori si stanno chiedendo come avviare il DLC e quali siano i requisiti per accedere all’espansione. A differenza di altri contenuti extra, questo nuovo capitolo richiede di raggiungere un preciso punto della storia principale prima di poter essere giocato.

In questa guida vi spieghiamo come sbloccare l’espansione di Lies of P, dove si trova l’accesso e cosa bisogna fare per iniziare la nuova avventura.

Quando si sblocca Lies of P Overture

Il contenuto aggiuntivo non è disponibile fin dall’inizio: per poter accedere ad Overture, dovrete progredire fino al Capitolo 9 della campagna principale. Solo dopo aver completato questa sezione, sarà possibile sbloccare il DLC.

L’oggetto necessario per accedere al DLC: Crisalide di Stella

Raggiunta la fine del Capitolo 9, si attiverà automaticamente un evento presso l’Hotel Krat: verrà ripristinato lo Stargazer, e il protagonista riceverà un oggetto speciale chiamato Crisalide di Stella. Questo oggetto segna l’inizio della quest di accesso all’espansione.

Dove si trova l’ingresso a Overture

Una volta ottenuta la Crisalide, aprite il viaggio rapido e usate lo Stargazer per teletrasportarvi al Sentiero del Pellegrino, situato nel Distretto di Malum. Seguite la scia di luce azzurra: un breve percorso vi condurrà a un filmato che avvierà automaticamente l’espansione.

Vale anche per il New Game Plus?

Sì: anche nelle partite in NG+, dovrete comunque arrivare allo stesso punto della storia per sbloccare Lies of P Overture. Il gioco non consente l’accesso anticipato al DLC, nemmeno nelle run successive. Assicuratevi quindi di seguire lo stesso percorso e ottenere nuovamente l’oggetto necessario.