Lies of P Overture - 5 consigli per sopravvivere all’espansione

L'espansione Overture di Lies of P non è solo un contenuto extra: è una vera e propria prova di abilità che alza l’asticella rispetto alla campagna originale. I nemici sono più aggressivi, i boss più spietati e i sistemi di combattimento ancora più raffinati. In questa guida vi offriamo 5 consigli fondamentali per affrontare al meglio Lies of P Overture, che siate veterani del gioco base o tornati dopo una lunga pausa.

Sfruttate al massimo le debolezze elementali

Ogni nemico in Overture ha resistenze e vulnerabilità elementali, spesso intuibili già dal loro design o tipo. I nemici meccanici subiscono gravi danni da elettricità, i cadaveri sono deboli al fuoco, mentre i nemici umanoidi reagiscono male al veleno. Equipaggiare armi e consumabili con l’elemento giusto può accorciare drasticamente gli scontri, soprattutto quelli contro boss secondari e mini-boss.

Consumate gli oggetti senza timore

Nel DLC i consumabili sono più utili che mai. Pozioni, granate, buff elementali o oggetti offensivi: usateli senza risparmiarli, soprattutto contro i nemici più ostici. Molti giocatori tendono ad accumularli pensando a un "momento giusto" che non arriva mai, ma in Overture usare al meglio il proprio inventario significa sopravvivere più a lungo e con meno frustrazione. Inoltre, durante l'esplorazione troverete costantemente nuovi materiali, quindi non preoccupatevi troppo delle scorte.

Usate l’arco come arma tattica

Una delle novità più interessanti di Overture è l’introduzione dell’arco, una nuova arma da distanza che cambia il ritmo del combattimento. Non richiede munizioni, ha una buona cadenza di fuoco e permette di danneggiare i nemici mantenendo le distanze, ideale per pulire le zone più affollate o finire un boss senza esporsi troppo. Non è l’arma più potente in termini di danno, ma è una risorsa strategica che può fare la differenza nei momenti critici.

Potenziate le Legion Arms giuste per l'espansione

Nel contenuto aggiuntivo, alcune Legion Arms tornano incredibilmente utili grazie alle nuove combinazioni di nemici. In particolare, Fulminis è ottima per paralizzare i nemici meccanici più rapidi, mentre Flamberge può infliggere danni costanti nel tempo grazie al fuoco. Dedicate risorse al potenziamento delle braccia che si adattano meglio allo stile di gioco e alle nuove minacce introdotte nel DLC.

Esplorate ogni area alla ricerca dei boss opzionali

Overture nasconde diversi boss secondari e nemici d’élite opzionali che possono essere evitati… ma non dovrebbero. Affrontarli garantisce ricompense rare, armi esclusive e materiali preziosi per i potenziamenti. L’espansione non è lineare come può sembrare: prendetevi il tempo di esplorare ogni angolo, soprattutto in zone come il Distretto di Malum o il Sentiero del Pellegrino.