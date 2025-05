Leggende Pokémon: Z-A ha una data: uscita confermata su Switch e Switch 2

The Pokémon Company ha finalmente annunciato la data d’uscita ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A, il nuovo capitolo open world della saga principale. Il gioco verrà lanciato il 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch e sulla futura Nintendo Switch 2, confermando che le due edizioni arriveranno contemporaneamente a scaffale e in digitale.

L’annuncio è arrivato tramite un post sull’account ufficiale Pokémon su X, che ha anche svelato altri dettagli importanti. In particolare, sarà possibile preordinare entrambe le versioni a partire dal 5 giugno direttamente dal Nintendo eShop, dando così ai fan la possibilità di scegliere su quale console vivere la nuova avventura ambientata a Lumiose City, completamente reinventata per l’occasione.

Un’altra novità interessante è legata alla possibilità di aggiornamento tra le due versioni. Chi deciderà di acquistare la versione per Switch (sia in formato fisico che digitale) potrà successivamente effettuare l’upgrade alla versione Switch 2 acquistando uno speciale pacchetto di aggiornamento. Questa mossa mira a facilitare il passaggio alla nuova generazione senza penalizzare chi non avrà ancora messo le mani sulla nuova console Nintendo al day one.

L’uscita simultanea del gioco su due piattaforme rappresenta un importante test per Nintendo, che punta a gestire la transizione generazionale in maniera più fluida rispetto al passato. Sarà anche interessante capire se e come le due versioni differiranno in termini di grafica, performance e funzionalità. Non è ancora chiaro, infatti, se la versione Switch 2 potrà contare su feature esclusive, come un frame rate migliorato, caricamenti più rapidi o risoluzione più alta.

Intanto, l’attesa per Leggende Pokémon: Z-A continua a crescere, e tutto lascia pensare che il 16 ottobre sarà una data chiave per gli appassionati del franchise e per il futuro delle console Nintendo.

