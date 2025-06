Legacy of Kain Defiance avvistato su PS5: nuovi classici in arrivo?

(Immagine:: Legacy of Kain Defiance)

Dopo il lancio delle versioni rimasterizzate di Soul Reaver 1 e 2 nel 2024, sembra che un altro capitolo della saga Legacy of Kain sia pronto a tornare. Legacy of Kain: Defiance, ultimo episodio della serie pubblicato originariamente su PS2 nel 2003, è infatti stato classificato per PlayStation 5 e PS4 a Taiwan, secondo quanto scoperto da Gematsu.

La classificazione fa presumere l’arrivo del gioco nel catalogo Classici PlayStation Plus, ampliando l’offerta di titoli retrò per la nuova generazione di console.

In Defiance, i giocatori controllano Kain, semidio vampirico assetato di potere, e Raziel, ex servitore divenuto spirito vendicatore. Armati delle leggendarie Soul Reaver, dovranno affrontare un mondo sull’orlo del collasso per fermare le forze oscure che minacciano Nosgoth.

Il ritorno del gioco rappresenterebbe un altro tassello importante nel tentativo di rilanciare la serie cult di Crystal Dynamics, mai dimenticata dai fan nonostante oltre 20 anni di inattività. La software house aveva già segnalato nel 2022 una forte risposta positiva al sondaggio dedicato a un possibile revival del franchise, e queste riedizioni sembrano far parte di una strategia per riportarlo in auge.

Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation o Crystal Dynamics, ma con l’aggiunta di Defiance, la collezione Legacy of Kain su console moderne sarebbe ormai quasi completa.