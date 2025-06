Kojima elogia Clair Obscur: “33 sviluppatori e un cane, la dimensione perfetta”

Durante una sessione Q&A con la stampa internazionale, Hideo Kojima ha espresso grande ammirazione per Sandfall Interactive, lo studio francese dietro Clair Obscur: Expedition 33, definendone le dimensioni “ideali” per sviluppare videogiochi.

“Loro hanno solo 33 membri… e un cane. Questo è il mio ideale quando creo qualcosa”, ha detto Kojima, sottolineando come la sua stessa Kojima Productions sia “esplosa” fino a oltre 200 sviluppatori durante la pandemia. Per il game designer giapponese, lavorare in team ristretti permette maggiore efficienza e libertà creativa, pur dovendo competere con produzioni sempre più monumentali.

Il commento di Kojima ha riacceso il dibattito sulle reali dimensioni del team di Sandfall: se è vero che lo studio principale è composto da circa 30-40 persone, i titoli di coda di Expedition 33 elencano anche numerosi collaboratori esterni, da animatori a QA tester, portando il numero complessivo a diverse centinaia.

Nonostante questo, Clair Obscur: Expedition 33 continua a ricevere elogi unanimi: 93 su Metacritic per la versione PS5, 91 su Xbox Series X/S e su PC. Il presidente francese Emmanuel Macron ha celebrato pubblicamente il successo del gioco, che ha venduto 1 milione di copie in 3 giorni e 3,3 milioni in 33 giorni: “Siete un esempio della creatività e audacia francese,” ha scritto Macron.

Intanto, Kojima si prepara al lancio del suo prossimo titolo, Death Stranding 2: On the Beach, in arrivo il 26 giugno su PS5.