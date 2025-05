Death Stranding 2 promette più libertà, azione e scelte per i giocatori

Nuovi dettagli su Death Stranding 2: On the Beach sono stati svelati in vista del lancio previsto per il mese prossimo.

Il PlayStation Blog ha pubblicato nuove impressioni hands-on che approfondiscono la storia, il gameplay e le funzionalità inedite del gioco.

A livello narrativo, il sequel è ambientato 11 mesi dopo gli eventi del primo capitolo e vede Sam Bridges vivere una vita tranquilla in Messico con il suo BB, Lou. Un incidente, però, lo porterà in Australia, dove avrà il compito di "riconnettere una società fratturata".

La trama si sviluppa più rapidamente rispetto al primo episodio e i giocatori avranno accesso a nuove attrezzature e strutture fin dalle fasi iniziali.

Il gioco inizierà in Messico, ma nuovi filmati mostrano il vasto scenario australiano. Durante i viaggi sarà possibile passare a una "visuale aerea" per osservare Sam dall’alto e ottenere una visione più ampia dell’ambiente circostante.

Il gameplay offre maggiore libertà strategica grazie a nuove opzioni di equipaggiamento, trasporto, infrastrutture, armi e persino granate fumogene per evitare i combattimenti.

Tra i nemici inediti spicca un nuovo BT chiamato "Watcher", capace di rilevare e attaccare tramite la vista. Il mondo di gioco sarà anche più dinamico grazie all’aggiunta del ciclo giorno/notte: durante il giorno sarà più facile vedere i nemici e il terreno, ma si sarà anche più visibili; di notte, invece, si potrà contare su una maggiore componente stealth, a discapito della visibilità.

Eventi ambientali come terremoti, inondazioni e piogge torrenziali modificheranno il mondo intorno a Sam, obbligando spesso a cambiare percorso.

Death Stranding 2: On the Beach uscirà il 26 giugno 2025 in esclusiva su PlayStation 5. Per l’occasione, Sony lancerà anche un nuovo controller DualSense in edizione limitata ispirato al gioco.