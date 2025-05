Kingdom Hearts: cancellato un nuovo capitolo prima del 4

Il destino di Kingdom Hearts 4 continua a rimanere nell'incertezza, con i fan ancora in attesa di informazioni concrete riguardo le nuove avventure di Sora. Tuttavia, l'ultima notizia che arriva da Square Enix non fa che alimentare la frustrazione degli appassionati.

L'azienda ha infatti confermato che Kingdom Hearts Missing-Link, lo spin-off previsto per dispositivi mobili (qui trovate i migliori per i l gaming), è stato cancellato. Questo capitolo avrebbe dovuto approfondire alcuni aspetti della trama e servire da collegamento tra Kingdom Hearts 3 e il tanto atteso quarto episodio, ma a causa di problematiche di sviluppo, è stato abbandonato.

Secondo quanto riportato da Gematsu, Kingdom Hearts Missing-Link era destinato ad arrivare su piattaforme Android e iOS, ma i problemi durante la fase di sviluppo hanno costretto Square Enix a rinunciare al progetto. Questo spin-off, inizialmente previsto per il 2024, ha subito numerosi ritardi, con il celebre Tetsuya Nomura che nel 2023 aveva dichiarato che il gioco era “quasi pronto”. Nonostante le promesse, il titolo ha visto il suo lancio rimandato e, infine, cancellato.

A peggiorare la situazione, diversi giocatori avevano già avuto la possibilità di testare una versione beta del gioco, aumentando il disappunto per una cancellazione che ora sembra definitiva. Adesso, molti fan si chiedono se Square Enix deciderà di rilasciare almeno la parte della trama del gioco, in modo che non vada persa una parte cruciale di una storia già complessa, composta da molti capitoli intrecciati tra loro.

In ogni caso, Square Enix ha voluto rassicurare i fan, assicurando che lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 proseguirà, anche se al momento non ci sono novità ufficiali sul progetto. Nonostante la cancellazione di Missing-Link, l’azienda ribadisce il suo impegno nel portare avanti la saga.

Un periodo difficile per i fan di Kingdom Hearts, che recentemente hanno dovuto accontentarsi di una piccola citazione durante il 30° anniversario del film "In viaggio con Pippo". Purtroppo, sembrerebbe che dovremo aspettare ancora prima di ricevere nuove notizie. Square Enix, al momento, non sembra intenzionata a velocizzare i tempi.