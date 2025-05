Intergalactic: Tati Gabrielle bersaglio di insulti razzisti, Neil Druckmann la difende

Non è bastato l'entusiasmo generato dall'annuncio di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo ambizioso gioco di Naughty Dog per PlayStation 5. A poche ore dalla presentazione del cast, con Tati Gabrielle protagonista assoluta, una parte del pubblico ha immediatamente reagito con commenti tossici e discriminatori.

Dopo la conferma del suo coinvolgimento, l’attrice è stata presa di mira con attacchi a sfondo razzista e sessista, simili a quelli già visti in passato per altri volti legati al mondo Naughty Dog. Gabrielle, già apparsa nel film Uncharted e nella serie HBO di The Last of Us, ha raccontato a Entertainment Weekly come il team creativo l’avesse messa in guardia sin dall’inizio.

«Ho ricevuto tanto amore, ma anche tanto odio per essere una donna, una donna di colore, per avere la testa rasata… tutte cose che inizialmente non avevo neanche notato», ha dichiarato.

Il riferimento alla precedente bufera scoppiata con The Last of Us Part II è inevitabile: all’epoca fu Laura Bailey, interprete di Abby, a ricevere minacce e insulti. Da allora, Neil Druckmann non ha mai smesso di denunciare pubblicamente la violenza verbale contro i membri del cast.

Anche stavolta, Druckmann ha scelto di intervenire direttamente, come racconta la stessa Gabrielle.

«Neil mi ha detto: ‘Ignora tutto. Qualunque cosa succeda, io e te faremo qualcosa di bello. Qualcosa di cui essere fieri.’»

In un’industria sempre più esposta al giudizio online, ma anche sempre più decisa ad aprirsi alla rappresentazione, la vicenda di Tati Gabrielle mette a nudo una realtà amara: serve ancora oggi uno scudo, una rete di supporto, per permettere alle persone di portare avanti il proprio lavoro senza venire sommerse dall’odio.

Intergalactic non ha ancora una data di uscita, ma la scelta del suo cast e l’intento narrativo sembrano già voler segnare un punto di rottura con le convenzioni. E nel farlo, raccontano anche qualcosa sul coraggio di chi ci sta dietro.