Intergalactic: il cast si allarga ancora, annunciato un nuovo grande attore

Tony Dalton è ufficialmente a bordo di Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo videogioco in sviluppo presso Naughty Dog. Conosciuto per il ruolo di Lalo Salamanca in Better Call Saul e per la sua partecipazione a Hawkeye, l’attore entra ora nell’universo sci-fi ideato da Neil Druckmann, segnando un’altra collaborazione di alto profilo tra televisione e videogiochi.

Il coinvolgimento di Dalton non arriva per caso. Dopo aver prestato il volto a Javier Miller, padre di Joel in una delle sequenze chiave della seconda stagione di The Last of Us, l’attore ha lasciato un’impressione così forte da convincere lo stesso Druckmann ad affidargli un ruolo nel nuovo progetto.

Intergalactic, annunciato durante i The Game Awards 2024, rappresenta una rottura con il passato dello studio: un’avventura ambientata in una realtà alternativa dove la corsa allo spazio ha conosciuto un’accelerazione tecnologica già a partire dagli anni ’80. A guidare il cast ci sarà Tati Gabrielle nel ruolo della protagonista, Jordan A. Mun, ma Dalton non sarà l’unico volto noto al suo fianco.

Nel team di interpreti troviamo anche Kumail Nanjiani (Colin Graves), Halley Gross (AJ), Stephen A. Chang e Troy Baker, storico collaboratore dello studio californiano. Alcuni indizi lasciati nel trailer fanno pensare che parte del cast interpreterà un gruppo chiamato Five Aces, ma i dettagli su ruoli e dinamiche narrative restano volutamente nebulosi.

L’arrivo di Dalton rafforza ulteriormente l’identità cinematografica del progetto. Naughty Dog punta a una recitazione di alto livello per costruire un mondo narrativo solido, come già dimostrato in passato. Druckmann stesso ha dichiarato di voler preparare il cast, e in particolare la protagonista, a gestire l’esposizione mediatica e le critiche tossiche che troppo spesso colpiscono i volti femminili nei blockbuster videoludici.

Intergalactic: The Heretic Prophet non ha ancora una finestra d’uscita ufficiale, ma secondo alcune stime interne si parla di un lancio intorno al 2027. Nel frattempo, Naughty Dog è impegnata anche nello sviluppo di un secondo gioco ancora non annunciato.