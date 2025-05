Il director di Far Cry 4 boccia le Game Key Card di Switch 2: “Così si perde la magia del videogioco”

Alex Hutchinson, director di Far Cry 4 e Assassin’s Creed 3, ha espresso critiche verso le nuove Game Key Card della Nintendo Switch 2, definendole "un po’ patetiche" in un’intervista concessa a VideoGamer in occasione dell’uscita del suo nuovo gioco, Revenge of the Savage Planet.

"È buffo che Nintendo riesca a farla franca", ha dichiarato Hutchinson. "Dimostra quanto conti la nostalgia nel nostro settore: il modo in cui si attacca Microsoft rispetto a Nintendo non è lo stesso, soprattutto in Europa. È come se si dicesse: 'Ah, lo fa Nintendo? Ok, allora non diciamo nulla.'"

L'autore ha poi aggiunto: "La odio. Secondo me è una cosa un po’ triste. È come se stessimo perdendo ciò che rendeva speciale questo settore. Scambiarsi le cartucce del Game Boy a scuola, o del DS per il pubblico più giovane... c’era qualcosa di bello in tutto ciò."

Le Game Key Card sono schede fisiche per Switch 2 che includono solo un codice di attivazione da riscattare online, ma non contengono i dati completi del gioco.

Mentre titoli first-party come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza verranno pubblicati su cartucce fisiche tradizionali, alcune produzioni di terze parti - come Star Wars Outlaws e Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster - saranno disponibili esclusivamente in formato Game Key Card.

Circolano inoltre voci secondo cui anche Elden Ring: Tarnished Edition e The Duskbloods adotteranno questo formato, ma si attendono conferme ufficiali.