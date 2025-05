GTA VI - Pubblicato il secondo trailer del gioco

Rockstar Games ha sorpreso i fan di tutto il mondo pubblicando oggi, 6 maggio 2025, il secondo trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI. Il video, della durata di quasi tre minuti, offre uno sguardo più approfondito sulla trama e sui protagonisti del gioco, Jason Duval e Lucia Caminos, una coppia ispirata al duo criminale Bonnie e Clyde. Ambientato nello stato fittizio di Leonida, che richiama la Florida e include la celebre Vice City, il trailer mostra i due personaggi alle prese con una cospirazione dopo un colpo andato storto, costretti a fidarsi l'uno dell'altra per sopravvivere .

Il trailer evidenzia un notevole salto qualitativo rispetto al precedente, con una grafica migliorata e una colonna sonora che include brani come "Hot Together" delle Pointer Sisters e "Everybody Have Fun Tonight" dei Wang Chung . Nonostante l'entusiasmo generato, Rockstar ha confermato che l'uscita del gioco è stata posticipata al 26 maggio 2026, per garantire un'esperienza di gioco ottimale sia nella modalità singola che nel multigiocatore .

Questo secondo trailer ha riacceso l'entusiasmo della community, offrendo nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi, e consolidando le aspettative per quello che si preannuncia come uno dei titoli più attesi degli ultimi anni.

