Gli sviluppatori di Returnal rifiutano la tendenza live-service: il futuro è nei giochi premium

Negli ultimi anni, PlayStation (qui i migliori giochi) ha messo una crescente enfasi sui live-service, cercando di adattarsi a un mercato in forte espansione. Tuttavia, non tutti gli studi di PlayStation sembrano condividere questa visione. Housemarque, lo studio noto per Returnal, ha chiarito senza mezzi termini che non ha alcuna intenzione di seguirne le orme. Nonostante il crescente interesse per i giochi live-service, Housemarque ha confermato di voler continuare a produrre giochi premium, rimanendo fedeli alla filosofia di creare esperienze finite e autoconclusive.

In un'intervista a Eurogamer, Ilari Kuittinen, studio head, e Gregory Louden, direttore creativo, hanno espresso chiaramente la posizione dello studio, confermando che i giochi saranno sviluppati finché ci sarà domanda da parte dei giocatori. "È un'esperienza unica. L'avete e otterrete qualcosa da essa. Magari ci tornerete, ma non dovrete giocarlo per il resto della vostra vita", ha dichiarato Kuittinen, enfatizzando l'importanza di un'esperienza narrativa completa piuttosto che una continua ripetizione.

Questa visione riflette l'approccio di Housemarque, che mira a produrre titoli di qualità piuttosto che inseguire la tendenza dei live-service. Nonostante il predominio di questa nuova formula, lo studio continuerà a offrire esperienze di gioco di alta qualità, come Returnal, il cui successo è stato molto apprezzato. Inoltre, il prossimo progetto dello studio, Saros, sembra destinato a seguire la stessa filosofia, promettendo un’esperienza premium senza compromessi.

Con la crescente difficoltà che i live-service stanno incontrando, come nel caso di Fairgames e Marathon, Housemarque sembra aver trovato una strada alternativa che ha riscosso approvazione, al di fuori delle mode più effimere del settore.